Pione Sisto har næppe en fremtid i FC Midtjylland, fastslår FC Midtjyllands direktør, Claus Steinlein.

Den tidligere landsholdsspiller Pione Sisto er efter alt at dømme færdig i FC Midtjylland.

Det fastslår klubbens direktør, Claus Steinlein, i et interview med TV3 Sport fredag inden førsteholdets udekamp mod OB.

Her afslører Steinlein også, at 28-årige Sisto i vinter har sagt nej tak til en vej væk fra FC Midtjylland.

- Vi havde et tilbud, hvor han kunne tjene plus 20 millioner kroner netto på to år i udlandet. Vi kunne have tjent 10-15 millioner kroner.

- Jeg synes egentlig, at det var en win-win-sag og brugte en masse tid med ham for at komme ind under huden på ham og forstå ham. Det lykkedes jeg ikke rigtig med, siger Steinlein.

Ifølge direktøren er der næppe en vej tilbage til holdet i FCM for Sisto, der for tiden selvtræner efter eget ønske. Men Steinlein har svært ved at finde ud af, hvad offensivspilleren selv ønsker.

- Det er sådan en gordisk knude, hvor vi ikke rigtig kan komme ind til biddet, fordi vi ikke 100 procent forstår, hvor Pione vil hen.

Udmeldingen kommer, efter at Sisto torsdag udgav en podcast, hvor han forsøgte at forklare sin situation. Her forholdt han sig blandt andet til et udsagn fra FCM om, at han ikke er god nok til kamptruppen for tiden.

- Jeg kan ikke tage det seriøst. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forholde mig til det. For folk kommer og siger: "Han (Steinlein, red.) siger til mig, at du ikke er bedre end de 23, der er i truppen lige nu", siger Sisto i podcasten.

Sisto er kommet op fra ungdomsrækkerne i FC Midtjylland og fik sit gennembrud og landsholdsdebut, inden udlandet kaldte.

Steinlein havde meget gerne set, at det var gået anderledes, siden klubben hentede ham hjem fra spanske Celta Vigo i sommeren 2020.

- Personligt har jeg det skidt med det, for jeg vil gerne se Pione lykkes. Han har et kæmpe talent, siger FCM-chefen.

Sisto har ikke været i kamptruppen til holdets seneste seks ligakampe. Han har kontraktudløb med FCM i sommeren 2024.