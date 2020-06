Når man fører Superligaen med 11 point til den nærmeste forfølger med blot ni kampe tilbage, kunne man let tro, at champagnen allerede var lagt på køl i Herning.

Men ifølge FC Midtjyllands direktør, Claus Steinlein, er det langtfra tilfældet hos ulvene.

»Nej, nej. Det har jeg været for længe i sporten til,« siger han til B.T. og tilføjer:

»Det er selvfølgelig altid en fordel at være 11 point foran, når der er ni kampe igen. For hver runde der går, hvor vi kan holde den afstand, jo mere positivt bliver det. Men der er stadigvæk lang vej.«

Claus Steinlein understreger, at der stadig er 27 point at spille om, hvorfor mesterskabschampagnen ikke er lagt på køl endnu. Foto: Henning Bagger Vis mere Claus Steinlein understreger, at der stadig er 27 point at spille om, hvorfor mesterskabschampagnen ikke er lagt på køl endnu. Foto: Henning Bagger

Vejen mod mesterskabet blev ellers væsentligt kortere søndag, hvor FC Midtjylland hentede en 2-0-sejr på udebane i Aalborg, mens forfølgerne fra FC København snublede og smed point i Farum, hvor det blev til 1-1 mod FCN.

Med resultaterne blev forspringet øget fra 9 til 11 point i forhold til den forrige runde.

Alligevel føler Claus Steinlein sig ikke sikker på, at guldet ender i Herning efter 36. spillerunde.

»Vi har ambitioner og tænker kun på at blive mestre. Men så længe der er 27 point tilbage, og vi kun fører med ni, så kan enhver sige sig selv, at der er lang vej endnu. Der er rigtig mange dygtige hold, som vi skal møde, og vi har to opgør mod FCK, som kan vende op og ned på billedet.«

Joel Andersson fejrer sin scoring til 2-0 mod AaB, der også blev kampens resultat i søndagens opgør. Foto: Henning Bagger Vis mere Joel Andersson fejrer sin scoring til 2-0 mod AaB, der også blev kampens resultat i søndagens opgør. Foto: Henning Bagger

Selv om FC Midtjylland-chefen tøver med at fejre mesterskabet, tvivler han ikke på, at ulvene har guldklasse – og at de andre klubber har svært ved at følge med i øjeblikket.

»Alle kan se lige nu, at Superligaens bedste hold er vores drenge. Gør du status lige nu og ser over hele sæsonen, så har vi det bedste hold. Det kan du se på stillingen, og det kan du se på spillet,« siger Claus Steinlein og tilføjer:

»Det vil være en mega skuffelse, hvis vi ikke bliver danske mestre.«

Hvis coronakrisen aldrig var kommet, ville Claus Steinlein lige nu være midt i sin sommerferie. Derfor går tankerne ikke kun på den en smule punkterede guldkamp, men også på forberedelserne til næste sæson, hvor holdet ifølge den karakteristiske FCM-direktør bliver endnu stærkere:

Sådan så det ud, sidste gang FC Midtjylland vandt guld. Foto: Henning Bagger Vis mere Sådan så det ud, sidste gang FC Midtjylland vandt guld. Foto: Henning Bagger

»Vi har bygget et helt nyt hold op med unge spillere. Vi har egentlig lavet et generationsskifte inden denne sæson med tanken og håbet om, at vi skulle holde på dem i lidt længere tid, men så har de bare performet fra dag et,« siger Claus Steinlein.

Ifølge direktøren har de gode præstationer i Superligaen gjort efterspørgslen på holdets spillere større.

Interesserede klubber skal dog finde den store pengepung frem, hvis der skal sælges ud af det potentielle mesterhold, der skal på jagt efter et europæisk gruppespil i næste sæson. Et sted, hvor FC Midtjylland tidligere har fejlet stort efter flotte sæsoner i Superligaen.

»Det er målet, at der skal et helt ekstraordinært bud til, hvis vi skal skille os af med nogen, for ellers er det her holdet, som skal spille os i et gruppespil til sommer.«

Claus Steinlein var som sædvanlig også at finde på tribunen under kampen mod AaB i søndags. Foto: Henning Bagger Vis mere Claus Steinlein var som sædvanlig også at finde på tribunen under kampen mod AaB i søndags. Foto: Henning Bagger

Inden eventuelle transfers skal diskuteres, skal der dog først åbnes for transfervinduet, hvor coronakrisen måske kan få indflydelse.

»Lige nu frygter vi lidt, om der overhovedet kommer et transfervindue med økonomi i. Der kommer et transfervindue, men er der penge i det? Det er der jo ingen, der ved,« siger Claus Steinlein.