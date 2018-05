FC Midtjylland skal i Champions League. Det er planen, og det er det, de går efter.

»Vi har store ambitioner. Vi skal ud og spille Champions League. Vi skal også se, om vi kan komme igennem til det forjættede land, der hedder gruppespillet. Det skal være vores overordnede mål,« siger Jess Thorup.

FC Midtjylland-træneren har stået i spidsen for det hold, der trodsede alle skeptikere og på trods af salg af tre profiler i vinter alligevel hentede guldet. Det har været et stærkt mesterskabsslutspil. Og det skal FC Midtjylland nu lukrere på.

»For dansk fodbold har det været fedt, at der har været to hold, der skulle kæmpe til det sidste. I har formentlig ikke vidst, hvor I skulle køre hen i dag. Er det Brøndby eller Herning? Hvem bliver mestre? Der er spænding til det sidste. Det er fedt. Det er det, der gør os alle sammen skarpere. Nu skal vi ud at vise, når vi skal spille internationalt, at vi også er klar til det. Vi sender forhåbentlig fire stærke hold fra Danmark ud i Europa, som kan skrabe point sammen,« siger Jess Thorup, der også er klar til at gøre sit hold til guldfavoritter næste år.

»Vi påtager os favoritrollen. Det gjorde vi også i denne sæson på trods af, at folk tvivlede, fordi vi var 30 point efter FCK. ‘Nu må I lige skrue ned for charmen ovre i det midtjyske’. Men sådan er vi jo, og det vil vi gerne. Nu ved jeg ikke, hvor mange point vi er foran FCK, og det er også underordnet, men vi har da vist alle, at vi kan være med, og det skal vi også være i næste sæson,« siger Thorup.