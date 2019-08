Trænerjagten er ikke forbi i FC Midtjylland.

Godt nok har Brian Priske afløst Kenneth Andersen, men det er kun en kortere aftale for resten af året. I første omgang.

»Samtidig med at han står i spidsen for det, leder vi efter en ekstern kandidat,« sagde FCM-direktør Claus Steinlein i forbindelse med mandagens overraskende pressemøde.

Men han tilføjede også, at Brian Priske skam er en kandidat til at blive permanent træner i klubben.

»For vi tror på, at han har kvaliterne. Men nu skal han vise, at det er ham, der står i front. At det er ham, der kan få det til at fungere,« sagde Claus Steinlein;

»Og jeg håber, at når vi mødes til jul og holder pressemøde, at det er Priske vi kan gøre til permanent træner. Han har været i klubben i efterhånden mange år, og ved, hvordan det fungerer. Og det er det, vi allerhelst vil i Midtjylland: At rekruttere indefra. Men vi vil også bruge tiden på at sikre, at vi får dem bedste kandidat, selv om vi håber, at det er Priske - eller at han kan udvikle sig til at være det,« sagde Claus Steinlein.

Brian Priske regner med nogle justeringer til søndagens kamp mod Sønderjyske.

»Der er ingen tvivl om, at vi gerne må være lidt mere tydelige i det, vi vil. Både offensivt og defensivt. Og så er jeg ikke i tvivl om, at vi kommer til at se nogle forbedringer i det spil, som vi alle sammen godt ved, at vi søger efter,« sagde Brian Priske.