Guldkampen er åben. Og Hedens drenge fra FC Midtjylland har tænkt sig at ride ind på slottet som Klods Hans og nappe de flotteste medaljer for snuden af Brøndbys mesterskabsfavoritter.

Så kort kan det sammenfattes, efter FC Midtjylland slukkede larmen fra et næsten fyldt og helt gult Brøndby Stadion med en sejr på 1-0.

»Lige nu har vi momentum. Vi har vundet. Brøndby har bare vundet og vundet, men nu er vi lige. Og de skal en tur til Horsens. Det er ikke et sjovt sted at spille. Jeg ved godt, vi skal til Parken. Men vi skal bare ride videre nu, og vi tror 100 procent på, at vi vinder mesterskabet,« siger FC Midtjyllands Marc Dal Hende.

Ja, selvtilliden er tilbage blandt FC Midtjyllands spillere - og ikke mindst træneren. Det er ellers ikke mere end et par uger siden, at træner Jess Thorup efter en stensikker sejr over AaB lykønskede Brøndby med The Double - endda inden at Brøndby havde vundet pokalfinalen. Bagtanken var klar for den midtjyske træner. Der skulle pres på de uovervindelige modstandere med den udmelding. Og det lykkedes.

Var det her scenarie målet, da du for et par uger siden skubbede ’The double’ over i Brøndbys hænder?

»Ja, selvfølgelig var det det,« siger Jess Thorup.

Har det virket? Har det påvirket dem?

»Det vil vise sig på fredag. Men et eller andet sted tror jeg ikke, det er en rar fornemmelse at sidde i deres omklædningsrum nu. Men der er to svære kampe tilbage for os begge, og de skal spilles. Så lad os snakke sammen efter det. At vi kan holde døren – om ikke vidt åben – så på klem, er en stor præstation af vores hold og et eller andet sted også fedt for dansk fodbold.«

Hvis sko ville du helst være i nu? Jeres eller Brøndbys.

»Vores. Det her med at komme fra baghjul og have euforien og fornemmelsen af, at vi kommer buldrende bagfra og har troen på tingene, er bedre end at tænke: ’Uha, vi var så tæt på. Hvis vi nu bare havde vundet, kunne vi fejre det i dag’. Nu er der to finaler tilbage, og der har vi en fed fornemmelse i vores omklædningsrum. Vi har ikke vundet noget, men bare den glæde og den tro på tingene, den her sejr giver, er jeg sikker på kan flytte bjerge,« siger Thorup.

Mens der i den midtjyske lejr var den slags smil, man normalt kun ser på en lillebror, der netop har stjålet storebrors legetøj uden at blive opdaget, var der mere alvorlige miner i Brøndby-lejren. Træner Alexander Zorniger var ikke glad. Det er ikke specielt usædvanligt, men denne gang var han utilfreds med sine spilleres måde at håndtere en mulig kommende pokal på.

»Jeg tror, de var bange for at tabe noget. Ikke for at tabe kampen, men de tænkte på det store billede,« siger Zorniger, der indtil på fredag gerne igen viser tabellen frem for sine drenge.

»Vi er stadig nummer et. De har en ikke helt nem kamp mod FCK. Og vi har en ikke så nem kamp mod Horsens. Vi skal møde op, og vi skal ikke forsøge at undgå noget. Hvis du vil have noget, skal du tage det. Du skal ikke håbe på, at andre gør dit arbejde for dig. Derfor havde vi alt for mange spillere, der gemte sig i dag,« siger Zorniger.

Brøndby er nemlig stadig foran på en bedre målscore. Og den kan vise sig noget så vigtig. For mens Brøndby selv skal til Horsens og så slutter af hjemme mod AaB, så skal FC Midtjylland til FC København og lukker sæsonen mod Horsens hjemme i Herning.

Om en uge kender vi Danmarksmesteren 2018. Men heller ikke før.