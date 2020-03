»Den var nok 10 procent for vild.«

Sådan evaluerer FC Midtjyllands administrerende direktør, Claus Steinlein, sin udtalelse i dokumentarudsendelsen 'Oprøret fra Heden', der i marts sidste år blev vist på tv-kanalen Eurosport.

Her udtalte Claus Steinlein – med eurofi i stemmen – sig således om klubbens strategiplaner ved et fanarrangement:

»Vi i gang med at lave en 2029-plan, og jeg kan godt love jer, at det bliver lige så ambitiøst, som det plejer at være. Jeg kan desværre ikke løfte sløret for det endnu. Der går nok tre, fire, fem måneder endnu, før vi er helt klar.«

Claus Steinlein, billedet, er administrerende direktør i FC Midtjylland. Foto: Henning Bagger

Hermed lagde Claus Steinlein op til, at man senest sidste sommer var klar til at offentliggøre en række storstilede fremtidsplaner.

Men endnu er disse ikke meldt ud, og det forklarer Claus Steinlein med, at man er blevet mødt med forsinkelser:

»Vi mangler lige de sidste detaljer, og de har trukket lidt længere ud end vi har håbet. Men det er positive udfordringer, vi har.«

I en snak med B.T. lægger Claus Steinlein ikke skjul på, at han måske var lige kæk nok, eftersom der nu er gået 12 måneder, siden han udtalte sig, som tilfældet er.

FC Midtjyllands bestyrelsesformand Rasmus Ankersen, til højre, i selskab med Superliga-klubbens direktør Claus Steinlein. Foto: Henning Bagger

»Før forårssæsonen (i 2019, red.) ville jeg gerne skabe lidt gejst blandt vores supportere,« lyder Claus Steinleins forklaring.

Er det en udtalelse, du ærgrer dig over?

»Slet ikke. Hele vores organisation arbejder stenhårdt på strategien. Der er masser af bolde i luften. Vi har bare ikke meldt officielt ud endnu.«

Pønser I på at ændre overskriften på den planlagte '2029-plan' til eksempelvis '2030-målsætningen'?

»Det ved vi ikke helt endnu.«

Kan du fortælle lidt om, hvad der er i vente?

»Vi ønsker først at komme med en præcis udmelding, når vi er klar. Men grundlæggende kan man sige, at nogle ideer allerede er igangsat. Sidste sommer startede vi den Grundtvig-inspirerede idrætsfriskole Guldminen. Formålet er at få børn til at dyrke fodbold et sted, hvor vi samtidig kan uddanne verdens bedste fodboldspillere. En anden del af planen er, at vi skal have gjort vores akademi endnu stærkere, at førsteholdstruppen styrkes, og at der kommer flere tilskuere på stadion. Hvad angår sidstnævnte, har vi hentet Preben Rokkjær ind i direktionen for at hjælpe med planen.«

Er det inde i jeres overvejelser at investere i en søsterklub?

»Vi har selvfølgelig kigget på, hvad andre klubber gør. Men det er ikke definitivt besluttet, at vi skal have en søsterklub. I øjeblikket har vi ikke kvindefodbold. Hvis man kan kalde det for søsterklub? Vi kommer på sigt til at engagere os på dette punkt. Det bliver dog ikke inden for de næste år, da vi mangler ledelsesmæssige kræfter.«

Har I planer om en udvidelse af MCH Arena?

»Der er ikke noget konkret endnu. Men selvfølgelig kommer det på et tidspunkt.«