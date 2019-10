Skal man tilbyde en målmand på 34 år og en midtbanekriger, som fylder 32 år og kæmper med skader, en ny kontrakt?

Det er nogle af de vigtigste overvejelser, som FC Midtjyllands sportslige ledelse skal tygge på frem mod vinterens transfervindue.

Målmandsprofilen Jesper Hansen og den garvede finske landsholdsspiller Tim Sparv kan nemlig forlade klubben kvit og frit til sommer, hvor deres kontrakt løber ud.

Spørger man FCM-sportschef Svend Graversen, så er der dog ingen panik i Herning, og han regner med at indgå en stille og rolig dialog med de to profiler.

Og trygger man sportschefen på maven, så fornemmer man, at klubben er positive omkring at kunne lave nye aftaler med de to spillere.

»Alle kan se hans kvaliteter, som vi er rigtig glade for. Vi er langt hen ad vejen fuldstændig tilfredse med Jesper, og han er tilfreds med at være i FCM,« siger Svend Graversen om Jesper Hansen.

Den 34-årige målmand er en af Superligaens bedste keepere, og han er inde omkring landhsoldet.

For midtbanefighteren Tim Sparv er situationen lidt anderledes.

Han er i øjeblikket skadet, og han har meget af sit fokus rettet mod at blive kampklar, så han er i form til at kunne fasthode sin plads på det finske landshold, som med al sandsynlighed skal til EM til sommer.

»Det, der fylder for os og Tim, er, at han bliver skadesfri, så han kan gøre en forskel på banen igen,« siger Svend Graversen:

»Vi har ikke travlt, og vi har før taget en god beslutning efter god dialog med Tim meget sent i et forløb,« fortsætter han med henvisning til sommeren 2018.

Her meddelte Tim Sparv efter flere måneders spekulationer midt i guldfesten, at han ville forlænge sin aftale med Ulvene, som ellers var ved at løbe ud.