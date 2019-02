Iført en Brøndby-trøje takkede Alexander Zorniger mandag af i Brøndby.

Efter søndagens nederlag til Esbjerg blev den tyske træner fyret, og det har medført mange reaktioner på de sociale medier. En af dem kommer fra FC Midtjyllands bestyrelsesformand, Rasmus Ankersen, der roser Zorniger for det, han leverede i de to et halvt år, han stod i spidsen for klubben på Vestegnen.

'Zornigers ankomst var en Molotov cocktail for Superligaen. Hans første to år i ligaen må selv de værste rivaler bøje sig i støvet for,' skriver Rasmus Ankersen på Twitter og fortsætter:

'På mange fronter en disruptor for dansk fodbold, som flyttede ikke blot sin egen klub, men også dens konkurrenter,' skriver FC Midtjyllands bestyrelsesformand.

Og Rasmus Ankersen er ikke den eneste, der har sat nogle ord på Alexander Zorniger - og fyringen af tyskeren. Også TV3-værten Camilla Martin har bemærket, hvordan Alexander Zorniger mødte op til mandagens pressemøde.

'Man kan mene meget om meget og mange. Men at Zorniger stiller op på pressemødet i dag er stærkt..,' skriver hun på Twitter.

'Stor respekt til Zorniger for måden at håndtere fyringen på. Blev sgu helt rørt i forhold til den måde han roser vores klub, fansene og alle omkring klubben. Kæmpe respekt herfra. Tak for alt Zorniger!' skriver en Brøndby-fan i et opslag på Twitter, mens en anden konstaterer, at tyskeren vil blive savnet i klubben om to år.

'Zorniger var en fed træner. Kæmpe chef. Men også med mangler. Synes dog, at det er fornuftigt, at han skal videre. Lad det give et boost de næste 5 (fire, red.) vigtige kampe!' lyder det også.

Alexander Zorniger kom til klubben i sommeren 2016, og i sin første sæson i spidsen for klubben blev det til sølvmedaljer.

Sidste sæson opnåede han det samme efter et tæt kapløb om mesterskabet, som FC Midtjylland dog formåede at snuppe for næsen af Brøndby, der snublede i de sidste og afgørende kampe.

Det blev dog sidste sæson til klubbens første trofæ i ti år, da Alexander Zornigers - nu forhenværende - mandskab vandt pokalturneringen.

Det var klubbens første pokal i ti år, og et kig på de sociale medier viser da også, at Alexander Zorniger har efterladt et indtryk i Danmark. Her kan du se et udpluk af de mange reaktioner, der er kommet ovenpå fyringen.

'Tak for tiden #Zorniger - det har været en fornøjelse at have dig som coach for @BrondbyIF, og der er helt sikkert flere gode minder end dårlige! Trist det måtte ende på denne måde!'

'En kæmpe tak til Zorniger, han var forfriskende - dog er jeg af den opfattelse at han tabte omklædningsrummet til sidst! Men ikke mindst, skal lyde et kæmpe Danke Alex'

'Jeg er kæmpe fan af dig AZ! Du fik mit unge Brøndby-hjerte til at drømme om guldet efter en bronzemedalje som det bedste, jeg tidligere havde oplevet. Du er en klubmand, og vi vil aldrig glemme, hvad du gjorde for os! Held og lykke fremover!'

'Jeg har det sådan helt ambivalent. For på den ene hånd, så kunne man godt se at AZ var begyndt at tabe kampen, men på den anden hånd, så er det også som en kæreste man går fra. Manden gjorde jo en del godt for Brøndby, men i sidste ende..'

'Brøndby var røv og nøgler inden Zorniger kom til og skaffede 2 sølvmedaljer og en pokal-triumf. Nu kan vi så se ind i et nyt årelangt "projekt". Helt ærligt - vi er et point fra 3. pladsen og stadig med i pokalen.'

'Som ret meget ikke-Brøndbyfan var jeg i lang tid træt af, at de havde Zorniger, fordi han simpelthen var så likeable. Han har fået lidt ridser i lakken siden, men jeg håber ikke, at det er det sidste, vi ser til ham i #sldk - selvom jeg har svært ved at se ham andre steder.'