FC Midtjylland og FC København. Alene de to klubnavne indikerer trods visse ligheder også masser af modsætning.

FC København er de seneste to årtiers dominerende figur i dansk fodbold. Men det er opkomlingen fra Herning, der er forsvarende mester.

Stikpillerne har det med at suse fra den jyske hede til Østerbro - og direkte tilbage igen. Men hvordan har de klubberne det egentlig med hinanden? Kunne FC Midtjylland finde på at sælge spillere til FCK? Og forsøgte midtjyderne egentlig at hente Viktor Fischer?

B.T. har budt FC Midtjyllands direktør, Claus Steinlein, op til dans på samme dansegulv som FC København, kort inden de to mesterskabsfavoritter mødes i Parken.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Er vi kommet dertil, hvor I har indhentet eller overhalet FC København som Danmarks bedste klub?

»FCKs økonomi er jo meget større end os andres. Så tog man ud fra økonomiske muskler, burde FCK vinde mesterskabet ti ud af ti gange. Fordi de er så meget større end både os og Brøndby, som hænger efter.

Kigger man på de sportslige resultater, har vi hentet to danske mesterskaber de seneste fire år. Så vi bygger hele tiden på sportsligt. Vi bygger hele tiden på det forretningsmæssige, men på det sportslige er vi på nogle parametre bedre end FCK, mens vi på andre parametre stadig har noget, vi skal udvikle.«

I er af naturlige årsager en torn i øjet på FCK. Hvordan er forholdet egentlig mellem FC København og FC Midtjylland lige nu?

»Jeg kan godt mærke, at FC Midtjylland bliver taget mere seriøst, end vi gjorde for ti år siden. Vi har bevæget os derop, hvor FCK også forholder sig til FCM. De var ligeglade med os for ti år siden. Det er de ikke længere, og det tager jeg som et skulderklap. Folk har en mening om FC Midtjylland. I de andre klubber - og i FCK og Brøndby. Det er et tegn på, vi har flyttet os. Man var jo ligeglad, hvis det bare var ham den lille ude i skolegården, der provokerede. Så jeg tager det som et tegn på, at vi er blevet interessante, når FCK har meninger om noget i FC Midtjylland.«

'Næste step er at udfordre både FCK og Brøndby 100 procent og blive den førende klub set over de næste mange år. Så FC Midtjylland - når historien skrives - er førende under den måde vi kører klubben nu. På samme måde som Brøndby var det under Per Bjerregaard, og FCK var det under Don Ø (Flemming Østergaard, red.).' Claus Steinlein, direktør i FC Midtjylland

I har snakket om, at I skal være et dynasti. Hvad ligger der i det, og hvor ser du jer på vejen mod at blive det?

»Det var ikke mig, der brugte ordet dynasti. Det var nogle andre. Men jeg siger, vi gerne vil være den førende klub set over en ti-årig årrække, ligesom Brøndby var dominerende i 80erne og 90erne, og FCK har været det de sidste 10-15 år. Vores ambition er, at vi skal være de dominerende over de næste 10 til 15 år. Det kræver både europæisk fodbold, guldmedaljer og titler. Det er næste step for os. Når man kigger på FC Midtjyllands udvikling over 20 år, er vi en klub, der gik fra at være to 1. divisionsklubber i 1999. Med Steen og Johnnys (Hessel og Rune, red.) drøm om, at vi skulle være en storklub i Danmark, har vi hele tiden bygget på med mesterskaber og et europæisk gruppespil. Næste step er at udfordre både FCK og Brøndby 100 procent og blive den førende klub set over de næste mange år. Så FC Midtjylland - når historien skrives - er førende under den måde, vi kører klubben nu. På samme måde som Brøndby var det under Per Bjerregaard, og FCK var det under Don Ø (Flemming Østergaard, red.).

Hvilket skridt var mesterskabet i sommer på vejen mod at blive den dominator?

»Jeg ser det mere som plateauer med glidende overgange. Der er et plateau, hvor man etablerer sig i Superligaen, og der er et plateau, hvor man begynder at spille med om mesterskabet - vi fik to sølvmedaljer - og sælger spillere for 20-30 millioner. Nu kommer vi op på næste plateau. Vinder vi mesterskabet de næste tre år, vil man næsten sige, vi er der allerede, fordi vi så ville have fem af de sidste ti mesterskaber. Som klub skal vi på et plateau, hvor vi får en bedre økonomi og en bedre forretningsmodel og på den måde kan bide skeer også med de europæiske hold, vi sammenligner os med. Hold som Club Brügge.

'Der er ikke nogen spillere fra FC Midtjylland, der vil til FCK i dag.' Claus Steinlein, direktør i FC Midtjylland

Du nævner, at økonomien stadig er noget større i FC København. Kan FCK stadig købe en spiller i FC Midtjylland?

»Der er ikke nogen spillere fra FC Midtjylland, der vil til FCK i dag. Men rent økonomisk har de råd til det, hvis de ville. Det er bare et spørgsmål om vilje.

Som udgangspunkt vil vi ikke sælge vores profiler til andre Superliga-klubber. De skal til udlandet, og det er den vej, de skal gå. Andet ville være unaturligt. Men selvfølgelig… Da FCK spurgte på Martin Pusic, der ikke var stamspiller hos os, var vi klar. Men profiler på vores hold skal til udlandet - og det er kun udlandet, der har råd til dem.«

Ståle Solbakken snakkede for nylig om, at Erik Sviatchenko flere gange har forsøgt at ‘sælge sig selv’ til FCK. I hentede ham hjem. Men var det en sejr i forhold til FC København?

»Vi måler os ikke mod FCK dér. Vi måler os på, om vi kan få de spillere, vi gerne vil have fra den hylde, vi kæmper på. I Eriks tilfælde var der mange europæiske klubber, der var interesserede i ham. Om det var FCK eller andre betyder ikke så meget. Vi fik en af vores gamle drenge hjem, og han stortrives og spiller rigtig godt. Så kan jeg ikke lade være med at trække på smilebåndet over, at Ståle lige pludselig siger, at han ville spille for FCK. Så havde han vel bare skrevet med FCK, hvis han ville det. Han var jo kontraktfri for et halvt år siden.«

FCM-direktør Claus Steinlein efter sejren i ottendelsfinalen af Sydbank pokalen mellem FC Midtjylland og FC København på MCH-Arena i Herning, 1. november 2018.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere FCM-direktør Claus Steinlein efter sejren i ottendelsfinalen af Sydbank pokalen mellem FC Midtjylland og FC København på MCH-Arena i Herning, 1. november 2018.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Hvor meget kæmper I og FC København egentlig mod hinanden på transfermarkedet? Hvor tit slås I egentlig om de samme spillere?

»For ti år siden kæmpede vi med AGF, AaB og nogle mellemklubber i Holland og Belgien. I dag har vi bevæget os derop, hvor vi kæmper med Brøndby, FCK, Club Brügge og den slags klubber. Så der er et stort overlap. Men FCK har stadig så mange penge, så de økonomisk kan overtrumfe alle os andre, hvis de vil have en spiller. Ligesom man kan få lokket hvem som helst til Kina, har FCK bare mere pondus end FC Midtjylland har. Så vi skal slå på andre ting. På at være familieklubben, hvor spillerne har det godt. »

Viktor Fischer har en historik i FC Midtjylland. Kunne I egentlig have hentet Fischer, eller var han uden for jeres rækkevidde?

»Ja, han var uden for vores økonomiske rækkevidde.«

Prøvede I at hente ham, da han røg til FCK?

»Naaah. Ikke helhjertet, hvis man kan sige det sådan… Der er jo et maksimum for, hvad vi kan give for spilleren og for, hvad vi kan give i løn. Som jeg har sagt før, er Viktor Superligaens bedste spiller. Og uden jeg kender til lønforholdene, er han måske også Superligaens dyreste spiller.«

Det lugter af, der var en forespørgsel…

»Vi snakker jo med alt og alle. Så selvfølgelig.«