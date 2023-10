FC Midtjylland blev inden kampen mod FC København drillet med deres svigtende resultater, og FCK-direktør Jacob Lauesen skrev følgende på X inden kampen.

»Udsolgt mod et jysk "midterhold", ikke dårligt.«

Opgøret endte med en sejr på 2-0 til gæsterne fra Midtjylland, men drillerierne inden kampen fra de danske mestre var ikke noget, som målmand Jonas Lössl havde observeret.

»Det har jeg faktisk ikke læst. Det er fair nok, hvis de i deres position har lyst til at sparke lidt nedad. Jeg vil tværtimod tage hatten af og sige, at jeg har stor, stor respekt for det arbejde, de har gjort det sidste år,« siger Jonas Lössl og tilføjer:

»Jeg synes, det er fantastisk, og det gør mig endnu mere stolt over, at vi vinder fodboldkampen. Jeg har ikke brug for at sige noget kvikt om dem, og at de har brug for at sige det, er deres sag.«

Første halvleg af kampen var taktisk præget og uden de store chancer, men i anden halvleg fik ulvene fra Herning sat to kasser ind.

»Jeg synes, at vi vinder fortjent uden så mange dikkedarer. Det er virkelig dejligt at komme herover og bevise, at vi også kan noget af det, vi går og snakker om. Vi spiller modigt og klogt,« forklarer FCM-målmanden og fortsætter:

»Vi har snakket så meget om det her potentiale. Og nu beviser vi, at vi faktisk godt kan, og det er kun godt for dansk fodbold, at så stor en klub som os melder os ind.«

Med resultatet er der nu fem point, som adskiller lørdagens to Superliga-mandskaber.