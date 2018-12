Da FC Midtjylland i sidste vinters transfervindue solgte tre af holdets største profiler, gik anfører Jakob Poulsen til klub-boss Claus Steinlein og bad om en forklaring.

»Der var jeg en lille smule skeptisk, må jeg indrømme. Jeg synes, det var helt håbløst lavet af klubben. Det gav jeg også udtryk for over for Steinlein,« siger Jakob Poulsen.

Det er i et interview på FCM's hjemmeside, at Poulsen fortæller, at han frygtede, at klubben med salgene af topscorer Alexander Sørloth og de to backprofiler, Filip Novak og Kristian Nissen, havde smidt et potentielt mesterskab på gulvet .

»Jeg ved ikke, hvad der sker. De får fuldstændigt en hjerneblødning allerøverst oppe, Steinlein og de herrer. 'Vi sælger lige vores tre bedste spillere i efteråret, ud med jer, så må vi, hvad der sker',« husker Jakob Poulsen.

Jacob Poulsen og Claus Steinlein. Foto: Henning Bagger Vis mere Jacob Poulsen og Claus Steinlein. Foto: Henning Bagger

Den garvede midtbanespiller endte dog med at blive overbevist af Steinlein og resten af FCM-ledelsen om, at det rent forretningsmæssigt var fornuftigt nok at sælge de tre profiler, som blev solgt for samlet mellem 150 og 200 millioner kroner.

Salget af de tre spillere betød dog rigtig nok, at FC Midtjylland, som overvintrede på førstepladsen i Superligaen, i foråret måtte kæmpe hårdt for at holde sig inde i guldkampen, som endte som en tvekamp med Brøndby IF.

Men det sluttede som bekendt godt for Ulvene, som takket være den berømte sidste-sekunds udligning fra AC Horsens mod Brøndby IF i næstsidste spillerunde selv kunne spille klubbens andet sæt guldmedaljer hjem til Herning i sidste spillerunde.

»Jeg sidder og får kuldegysninger af at tænke på det. Det var helt vanvittigt at lave sådan et comeback. Den bustur hjem fra Parken, hvor AC Horsens scorede mod Brøndby: Der var god stemning, lad os sige det sådan,« smiler Jakob Poulsen i tv-klippet ved tanken om Kjartan Finnbogasons scoring mod Brøndby IF.