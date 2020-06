Det var et FC Midtjylland-mandskab i fuld kontrol, da ulvene gæstede AaB søndag eftermiddag.

Sådan lyder det i hvert fald fra Erik Sviatchenko, efter FCM vandt over nordjyderne med 2-0.

»Vi var dominerende. Lidt i samme stil som mod FC Nordsjælland i sidste uge. Vores genpres fungerede, vi var gode på bolden, og vi formåede at stresse dem,« fortæller FCM-anføreren.

Midtjyderne satte sig på kampens begivenheder fra start, og med en pauseføring på 2-0 var der ikke meget at komme efter for et tamt AaB-hold i anden halvleg.

Erik Sviatchenko scorede til 1-0 i opgøret mod AaB. Foto: Henning Bagger Vis mere Erik Sviatchenko scorede til 1-0 i opgøret mod AaB. Foto: Henning Bagger

»Vi slap en lille smule på tempoet i anden halvleg, hvor vi går lidt i cruisekontrol. Til sidst sætter vi os dog på kampen igen,« siger Erik Sviatchenko og tilføjer, at holdet føler sig meget komfortable på udebane i denne sæson:

»Generelt har vi været ret overlegne, synes jeg, og så er det jo bare fantastisk med endnu en udesejr.«

FCM-stjernen kom da også selv på måltavlen, da han efter 28 minutter kom højest på en dødbold, som han sikkert headede i kassen.

Og netop den scoring betød da også ekstra meget for den 28-årige forsvarsspiller. Han har nemlig slået sin egen personlige rekord for antal mål i en Superliga-sæson, fortæller han:

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Nu har jeg lavet fire kasser indtil videre, så nu vil jeg bare op på den femte, sjette og syvende og så videre.«

Foruden Erik Sviatchenko kom også Joel Andersson på måltavlen, da han på et fremragende spark satte bolden op i målhjørnet uden chance for AaB-målmanden Jacob Rinne.

Og netop målmanden skal resten af AaB-spillerne være glade for. Uden ham havde FCM nok rejst fra Aalborg med en større sejr. Det kan du læse mere om i B.T.s dom fra søndagens opgør i det nordjyske.

FC Midtjylland topper mesterskabsspillet med hele 12 point ned til FC København, der dog har en kamp i baghånden, når københavnerne senere søndag møder FC Nordsjælland i Farum.