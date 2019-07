FC Midtjylland vandt Superliga-premieren mod Esbjerg 1-0 takket være et sent sejrsmål sat ind af indskiftede Mikael Anderson.

Ikke desto mindre var det en FCM-anfører i ekstremt dårligt humør, som B.T.s udsendte efterfølgende talte med.

»Det er skuffende og træls, at jeg ikke kom på banen. Og heldigvis for det. For mig er det et bevis på, at fodbold stadig betyder rigtig meget,« sagde Jakob Poulsen, som FCM's cheftræner Kenneth Andersen overraskende havde placeret på reservebænken.

Jakob Poulsen fyldte forleden 36 år, men han føler sig stadig på toppen.

Foto: Johnny Pedersen Vis mere Foto: Johnny Pedersen

»Jeg træner ikke for at sidde på bænken. Jeg gør det, fordi jeg elsker at spille fodbold,« sagde Jakob Poulsen.

Han havde inden kampen spurgt Kenneth Andersen, hvorfor han ikke skulle være med fra start.

»Han syntes de andre var bedre, og jeg er selvfølgelig ikke enig. Men det er ham der sætter holdet, så det må jeg acceptere.« sagde Jakob Poulsen og tilføjede:

»Jeg synes, jeg har haft en fin optakt. Så det er i hvert fald ikke på grund af skader eller dårlig form, at jeg er havnet i denne situation. Min ambition er, at jeg gerne vil spille hovedparten af vores kampe, og det føler jeg, at jeg både har niveau og fysik til.«

FCM-træner Kenneth Andersen gav til B.T. denne forklaring på, hvorfor Jakob Poulsen ikke spillede et eneste minut mod Esbjerg.

»Der har i vores trup været nogle stykker, der i sæsonoptakten har præsteret rigtig godt. Det har Jakob også. Men i forhold til præstationerne valgte jeg at disponere uden ham. Selvfølgelig er Jakob ikke enig med mig i, at han skulle sidde på bænken, men han er altså stadig en vigtig spiller for os, ligesom han stadig er vores anfører,« sagde Kenneth Andersen.

Han glædede sig over sejren.

»Jeg synes, vi spiller rigtigt godt i første halvleg. Det er noget af de bedste vi har spillet i meget lang tid. Men i begyndelsen af anden halvleg får vi ikke sat et tilstrækkeligt hårdt pres ind mod Esbjerg. Det kommer til at betyde, at vi de sidste 45 minutter ikke rigtig får fat i spillet,« sagde Kenneth Andersen.

Indskiftede Mikael Anderson, der de seneste år har været udlejet til den hollandske klub Excelsior, gjorde comeback med kampens eneste fuldtræffer.

»Jeg havde forinden drømt om at blive matchvinder. Så selvfølgelig er jeg en glad mand,« sagde han.

I Esbjerg-lejren ærgrede man sig over nederlaget.

»Jeg synes, vi havde fortjent et bedre resultat. Men desværre løb vi i kampens afsluttende fase tør for fysiske ressourcer,« sagde Jacob 'Lungi' Sørensen.

Han fik midt i anden halvleg annulleret et mål for offside.

»Jeg ved ikke, om dommeren har ret i, at jeg ramte bolden med armen. Men momentet forinden synes jeg, at vi blev snydt for et straffespark. Så her skulle vi i hvert fald have været foran, og var det sket, havde kampen måske fået et andet resultat,« sagde han.