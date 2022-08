Lyt til artiklen

Et klokkeslæt har skabt meget ballade.

FC Københavns endetribune præsenterede en monstrøs tifo ved søndagens derby mod Brøndby, der blev vundet med 4-1, men det var ikke alle detaljer på tifoen, der blev vel modtaget.

Den mest omtalte del går på det ur, der viser tiden 13.12. Tallene skulle læses som bogstaver, således at der stod 'ACAB', som står for 'All Cops Are Bastards' (Alle betjente er svin).

Det har været småt med den offentlige opbakning til budskabet, men i F.C. Københavns Fanradio havde den populære fanpodcast en repræsentant med fra tifo-teamet – Ronni Jakobsen.

Han fortæller, at man ikke skal tage budskabet så bogstaveligt og omfattende, men at de gerne ville udtale kritik af politiets arbejde i forbindelse med fodboldkampe.

»Som Sektion 12 (Fangruppe, red.) og forening har vi nogle issues med etaten politiet, og det her er en af de mere subtile måder, hvor vi kan bringe et budskab om, hvad vores standpunkt er. Jeg kan godt forstå, at nogen kan undre sig, og jeg kan også forstå, at nogle kan være utilfredse.«

Han fortæller, at de gerne vil afsøge grænser, men også er lydhør over for kritik. Dog vil han ikke love, at de retter ind.

B.T. ville gerne have foreholdt Jakobsen de seneste dages heftige kritik, men han har pænt afslået at medvirke.

Siden derbyet har der nemlig været nok at tage af.



»Det er noget forbandet svineri. At det ikke bliver pillet ned med det samme, det forstår jeg ikke,« sagde Politiforbundets forbundsformand, Heino Kegel, mandag til B.T.

Senere mandag aften fik detaljen hug i TV3-programmet 'Offside'.

»Så finder man ud af dagen derpå, at der en reference i det her 13.12 til, at alle politifolk er nogle røvhuller. Altså folk, der står op hver evig eneste morgen for at gøre deres arbejde og gøre hverdagen mere tryg. Det var skammeligt,« sagde studie-eksperten Kenneth Emil Petersen med kraft.

Også FCK fordømte tifo-holdets stik til ordensmagten, da direktør Jacob Lauesen evaluerede derbyet.

»Det, synes vi, er en helt misforstået og forkert tilgang at have til de mennesker, der er med til at gøre det muligt, at vi kan afvikle kampe som den søndag. Det tager vi, som vi også har sagt tidligere, afstand fra, og vi vil igen gøre den holdning klar over for de relevante fanrepræsentanter,« sagde han om den 'ellers store og flotte tifo'.

Hos FCKs officielle fanklub er man godt træt af, at 'ACAB'-budskabet fandt vej til tifoen.

»Det er mildest talt uheldigt, at udvalget har valgt at lave det lille stunt, for i fanklubben har vi forsøgt i mange år at få en bedre dialog med politiet med henblik på at komme uroligheder til livs,« siger Lars Thor, der er formand for FCKFC, til B.T.

Han fortæller, at de er nået et godt stykke vej, efter de var med til en stille protestaktion mod politiet i foråret.

»Det er dumt af tifo-udvalget, og vi har tænkt os at tage en snak med dem.«

Formanden afviser ikke, at der skal mere kontrol med udvalgets arbejde.

»Det kan godt være, vi skal slække lidt på tilliden, men det er noget, der har været bygget op over mange år,« siger Lars Thor.