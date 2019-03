FC Nordsjælland og FC København delte i Farum. 2-2 blev det, efter FCK var foran 1-0 og bagud 2-1.

Her så vi igen, at FCK har problemer på kunstrgæsset på Right to Dream Park. Og der var masser af agenter på plads til at kigge på de mange transferemner hos de to hold.

FCK kan ikke på kunstgræs

FC København har aldrig haft det nemt på kunstrgræsset i Farum, og Ståle Solbakken har slet ikke. Nordmanden har aldrig vundet underlaget mod FC Nordjælland, og derfor havde FCK-manageren sat et hold til netop det. Unge Mohamed Daramy, nye Guillermo Varela og så tilbagevendte Andreas Bjelland. Lige lidt hjalp det. FC København havde fint styr på det i første halvleg, men nordsjællændernes kom blæsende efter pausen og hentede tre point på hjemmebanen.

Kvinder er fantastiske

FC Nordsjælland-spillerne havde deres kvindelige forbilleder på ryggen af kamptrøjen som en hyldest til kvindernes internationale kampdag. Der var Astrid Lindgren, Beyoncé, Malala Yousafzai og mange flere. En fornem hyldest, selvom det da så lidt ironisk ud med Wozniacki på ryggen, da målmand Nicolaj Larsen skulle hente bolden ud af nettet. Det ændrer dog ikke på, at FCN kom ud over landets grænser med tiltaget. Og jeg var nok gået samme vej som Jonathan Amon - med Rosa Parks.

Hvem er den varmeste Skov?

Der var tæt på hundrede scouts og agenter til stede på Right to Dream Park, oplyste FCNs presseafdeling. Voldsomme tal, og mon ikke de især var kommet for at tage temperaturen på de to Skove. Dem skulle de kigge langt efter længe. For der var frost i skovbunden. Men så kom FC Nordsjællands Andreas pludselig stormende og satte sin inderside på en tværbold fra Donyoh. 2-1 til FC Nordsjælland. Og så måtte Robert Skov også melde sig ind i en gang klumpspil. Det var ikke kønt, men FCK-Skov var med til at gøre det til 2-2.