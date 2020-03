Kuldegysningerne lod vente på sig. Eller piel de gallina, som man siger på spansk.

Men efter 85 minutter rejste hårene sig på Pep Biels arme, da spanieren skreg glæden ud af sin klejne krop kort efter 2-1 scoringen mod Celtic i Europa League.

Målet sendte FCK på sejrskurs og kvalifikation i den vigtige kamp, hvor Biel havde en nøglerolle. Men sådan har det langtfra altid været i en sæson med tårnhøje forventninger og præstationer, der i hvert fald ikke er nået over knæhøjde.

»Jeg prøver ikke at se for meget tilbage, men når jeg tænker tilbage på målet, var der mange følelser. Jeg fik kuldegysninger, og jeg kunne se og høre hele vores tribune, der jublede,« siger Pep Biel til B.T.

Jeg tænkte over det, da skiftet gik igennem. Da tænkte jeg 'wow, mange penge'. Pep Biel

På trods af udmeldingen har den 23-årige spanier indvilliget i at kigge tilbage på sit første halve år i København. Selvom han så småt har ædt sig ind i FC Københavns startopstilling og scoret et par vigtige mål den seneste tid, er alt ikke gået som forventet.

Langtfra.

»Sandheden er, at det var meget sværere i starten. Jeg kom fra en helt anderledes fodboldkultur, og jeg kunne ikke rigtig engelsk. Nu behersker jeg sproget bedre, og jeg forstår, hvad træneren forventer af mig. Det tror jeg afspejler sig på banen. Med selvtillid kan man opnå alt,« fortæller kantspilleren, der er opvokset på Mallorca, men blev hentet i Zaragoza i sommeren 2019.

FC København hev i omegnen af 30 millioner kroner op ad lommen – som afhængigt af præstationer og resultater kan stige – for Pep Biel, hvilket gør spanieren til en af de dyreste Superliga-spillere i historien. Hvis ikke den dyreste.

Pep Biel fejrer den vigtige scoring mod Celtic.

Men mangel på træning op til sæsonen kombineret med problemer med spil og sprog gjorde det svært for kantspilleren, der skulle vænne sig til en mere fysisk form for fodbold end den, han var vant til. Det tog ham tre måneder, før han fik scoret sit første mål for førsteholdet.

»I sidste ende bliver man frustreret, når man ikke vinder nogen dueller. Så kan man ikke vise, hvordan man virkelig er. Jeg er mentalt stærkere nu og kan vise mit højeste niveau,« siger Pep Biel og fortæller, at det høje prisskilt ikke har tynget ham.

»Jeg tænkte over det, da skiftet gik igennem. Da tænkte jeg 'wow, mange penge', men jeg tror ikke, at det har været et problem. Måske havde det skabt et større pres, hvis jeg kunne læse den danske presse, men det kan jeg ikke. Læser man negative ting om en selv, sætter det sig altid fast i ens hoved.«

Men Biel læser ikke medier. Det gjorde han heller ikke i Spanien, hvor han for eksempel slettede sin Twitter-profil.

Solbakken prøvede at berolige mig, når jeg var frustreret. Pep Biel

Da han kom til Danmark, talte han som nævnt ikke særlig godt engelsk – og selvfølgelig ikke et ord dansk. Derfor var det ekstra udfordrende at forstå, hvad cheftræner Ståle Solbakken krævede af ham, og tillære sig FCKs måde at spille fodbold på i forhold til, hvordan Biel og resten af holdet skulle placere sig på banen. Alligevel er det »aldrig strøget gennem hovedet på mig« at forlade FCK.

»Jeg tror, det er her, jeg skal være.«

Tillid. Det er ordet, som Pep Biel siger klart flest gange under interviewet, og det virker, som om det er essentielt for ham at føle, at han har tillid. Tillid fra træner, tillid fra medspillere og derfor også selvtillid.

»Nu føler jeg mig meget bedre end tidligere. 'Misters' tillid er grunden til, at det er begyndt at gå bedre,« forklarer Biel, der konsekvent kalder Ståle Solbakken for 'Mister'.

Pep Biel fik ikke den bedste start i FC København.

»I efteråret talte jeg meget med 'Mister', der sagde, at det var en tilvænningsperiode. At det sker for mange spillere, og han prøvede at berolige mig, når jeg var frustreret. Jeg ville jo vise mit niveau fra starten.«

Tilliden er også opstået, i takt med at den spanske tekniker nu forstår engelsk. Når han selv skal tale, kan det stadig forbedres, men sprogbarrieren, som ifølge ham selv var en hæmsko, da han kom til Danmark, er brudt væsentligt ned.

Også selv om Ståle Solbakken efter Superliga-opgøret mod AaB påpegede, at Biel er »er meget, meget introvert«. Det kan spilleren til dels godt følge.

»Måske er jeg en smule genert, men fra start følte jeg mig godt tilpas med mine holdkammerater. På grund af sproget kunne jeg ikke snakke eller udtrykke mig sådan, som jeg gerne ville. Det får det til at virke, som om jeg er mere introvert, end jeg er. Men sproget kommer lidt efter lidt, og så kan jeg bedre vise, hvem jeg er.«