Kort før middag fredag angreb omkring 80 Brøndby-fans en FCK-bus i nærheden af Parken.

Bussen skulle have været til aftenens Superliga-kamp i Horsens, men så langt kom den aldrig på grund af angrebet, der indtil videre har sendt fire på skadestuen til behandling.

»Jeg kan bekræfte, at vi cirka klokken 11.50 fik en anmeldelse om, at op mod 80 Brøndby-fans angreb en fanbus derude,« siger Michael Andersen, vagtchef ved Københavns Politi, til Ekstra Bladet og fortsætter:

»Der er p.t. fem anholdte i sagen. Vi er dybt forargede over den adfærd, og det hører ingen steder hjemme.«

Ekstra Bladet skriver, at fanfraktionen Sektion 12 var i FCK-bussen med omkring 20 personer. De var således i kraftig undertal. Der er angiveligt blevet kastet med brosten og cykler, ligesom der også er udbrudt regulære slåskampe.

Gisle Thorsen, der er journalist på Ekstra Bladet, har billeder af bussen, som viser, at adskillige ruder er blevet knust.

Lidt billeder fra Parken. Som man kan se, har bussen det ikke godt. (@MortenKEspersen)https://t.co/J0wnPloDLw pic.twitter.com/6QcLcnGEK2 — Gisle Thorsen (@GisleThorsen) April 27, 2018

Michael Andersen fra Københavns Politi fortæller, at episoden kommer bag på dem, efter de har haft en god dialog med fansene. Han vil ikke udelukke, at det vil få konsekvenser for fodboldkampe fremadrettet mellem de to klubber. Det vil man se nærmere på i næste uge.

Det er søndag den 6. maj, at Brøndby skal gæste Parken og møde FCK i sæsonens sidste derby. Brøndby, som er stærkt på vej mod mesterskabet og pokaltitlen, har været storebror i denne sæson med sejre i de fire første indbyrdes kampe.