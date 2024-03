Efter 0-2-nederlag i til FC København i Parken har FC Nordsjælland nu ni point op til medaljeplaceringerne.

Der tegner sig mere og mere et mønster af, hvilke klubber der skal fordele medaljerne imellem sig, når Superligaen bliver afgjort senere på foråret.

Med en 2-0-sejr over FC Nordsjælland i Parken mandag aften FC København nemlig åbnet et stort hul ned til nordsjællænderne på ligaens fjerdeplads.

Det er tæt i toppen mellem Brøndby, FC København og FC Midtjylland, der har henholdsvis 40, 39, og 39 point i tabellen. Men afstanden fra toptrioen til nærmeste forfølger er på to forårsrunder vokset fra fem til hele ni point.

Foran mere end 30.000 tilskuere optrådte FC København med en forsvarende mesters afklarethed. Stor forskel var der ikke på de to hold, men FCK var bedre til at spille sig til afslutninger og få noget ud af sine gode perioder.

Det var den evne, der gav målet til 1-0 efter en halv time, netop som københavnerne efter en jævnbyrdig indledning havde taget taktstokken i kampen.

Målet blev skabt af Elias Achouri, der modtog bolden i venstresiden, satte Jeppe Tverskov af med et hurtigt antrit og sendte et indlæg til bageste stolpe.

Her kom Viktor Claesson stormende og kunne hårdt presset heade kuglen over stregen.

FCN havde fornuftige indslag, men manglede gennemslagskraft og fik alt for sjældent forvandlet de gode initiativer til reelle chancer.

Det gjaldt især Andreas Schjelderup, som med sine finurlige fødder var en mundfuld for FCK-forsvaret, men ikke rigtigt kom i bund med sine udfordringer.

Gæsterne startede dog stærkt efter pausen, hvor kombinationerne flød som hjemme på kunstgræsset.

FCK blev i en periode trængt langt tilbage, men igen blev Kamil Grabara i FCK-målet ikke rigtig testet, og pludselig var den gal igen i den anden ende.

På et modangreb fik Magnus Mattsson en stor skudchance, men tøvede lige akkurat længe nok til at give FCN-målmand Andreas Hansen tid til at gøre sig stor i målet.

Hansens parade var dog en stakket frist for gæsterne, der kort efter alligevel indkasserede mål nummer to.

På Mattssons hjørnespark gik bolden som en kugle i en flippermaskine. Efter at både Claesson og Kevin Diks havde forsøgt sig uden held, headede Achouri til sidst bolden over stregen til 2-0.

Der venter FC København en ny topkamp på fredag, hvor holdet besøger Herning og FC Midtjylland. FC Nordsjælland tager imod Silkeborg mandag 4. marts.

/ritzau/

Du kan genopleve kampen i livebloggen herunder.