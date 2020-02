FC København kommer til at skrue endnu mere op for blusset de kommende år. Og det kommer til at kunne ses, når der handles spillere.

Det lover FCK-manager Ståle Solbakken.

Kommer I til at lave et køb for fem millioner euro inden for to år?

»Ja. Det er jo den vej, det går. Federico Santander kostede plus/minus tre millioner euro i 2015, da han kom. Det er ikke sådan, at det har løftet sig voldsomt. Det handler om alder og potentiale,« siger Solbakken.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Fem millioner euro – eller 37 millioner kroner – er ikke meget mere end FC Københavns nuværende købsrekord på omkring 30 millioner kroner før bonusser, men det er alligevel et skridt op.

For Ståle Solbakken handler det bare ikke om købsrekorder, men om den fulde pakke med både pris, løn, sign on-beløb og ikke mindst kontraktens længde.

»Hvis du køber en ung spiller, skal det beløb spredes over måske 60 måneder. Så er der måske ikke så høj løn, og det skal også spredes over de samme måneder. Når du lægger det sammen, bliver totalen ikke så stor, som folk tror,« siger Solbakken og forklarer.

»Det kan være, at en spiller, som kun koster 500.000 euro, har en vældig, vældig høj løn, fordi han er en meriteret spiller. Og han har måske kun en kort kontrakt. Eller han har fået en høj sign on-fee. Der er mange af sådanne ting, som folk ikke tænker over.«

Når du kigger på, hvad en spiller koster, kigger du så på, hvad omkostningen er på et år?

»Ja, eller pr. måned faktisk. N'Doye er for eksempel ganske dyr i vores setup, men han kostede jo ingenting i overgangssum.«

FC København hentede to spillere mere, end Ståle Solbakken havde planlagt, da Nicolai Boilesen og Jonas Wind blev ramt af langtidsskader i sommerens transfervindue.

Denne vinter kom AaB's Mikkel Kaufmann til for lidt over 20 millioner kroner.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Men til sommer skal der tyndes ud.

»Vi køber spillere inden for budgettet. I år er vi gået lidt over budget, fordi vi fik de slemme skader. Det betyder, at budgettet nu er højere, end det vil være i næste sæson.«

»Vi har lige nu tre venstrebacker, Kaufmann som en ekstra angriber og en ekstra midtbanespiller. Derfor vil vi sandsynligvis gå ned i budget. Men ellers arbejder vi altid inden for et budget. Når vi køber Kaufmann til den pris, som vi gør, så skal det fordeles ud over fem år,« siger Ståle Solbakken.

FC København starter forårssæsonen i Esbjerg fredag aften.