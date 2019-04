»Jeg er ret sikker på, at jeg kunne få lov til at gå af Ståle (Solbakken, red.), hvis der dukker noget op.«

Sådan siger FCKs reservemålmand Stephan Andersen om sin fremtid. Målvogterens kontrakt udløber ved udgangen af 2019, og som det ser ud nu, vil Stephan Andersen være i FCK indtil da. Men kommer der et tilbud fra en interessant klub, vil hovedstadsklubben sandsynligvis ikke til at holde ham tilbage, fortæller han.

»Vi har drøftet det med Ståle,« siger den 37-årige Stephan Andersen.

»Vi har ikke nogen skriftlig aftale i min kontrakt om, at jeg bare kan smutte. Men jeg er ikke i tvivl om, at hvis jeg banker på hans kontor og siger, at jeg har en mulighed for at få et sidste eventyr, så tror jeg ikke, at han vil stå på bagben over for det.«

Torsdag blev Stephan Andersen indskiftet i guldbraget mod FC Midtjylland, da førstemålmand Jesse Joronen pådrog sig en skade. En kamp, som FCK i øvrigt vandt 3-0.

Ellers har det været sparsomt med spilletiden denne sæson for Stephan Andersen, der kun har spillet tre superligakampe fra start. Til gengæld har han været en del af FCKs startopstilling i størstedelen af sæsonens europæiske kampe.

I løbet af sin karriere har keeperen spillet i både Brøndby, franske Evian og spanske Betis. Turen er endda også gået til Holland, hvor han tørnede ud for klubben Go Ahead Eagles.

Nu har Stephan Andersen igen lyst til et eventyr i udlandet.

»Jeg kommer ikke til at tage til Jylland, Norge eller Sverige for at få spilletid,« siger målmanden.

»Så skal det være et udlandsophold i USA, Japan, Australien eller et helt fjerde sted. Det bliver også drevet af oplevelsens skyld. Eller også skal det være noget, som man ikke kan sige nej til økonomisk, og så må man tage den derfra,« forklarer Stephan Andersen, der dog også understreger, at han er glad for at være i København.

Som målmand er man dog begrænset i forhold til destinationer, da klubber i eksempelvis Kina eller Qatar ikke må købe udenlandske målmænd. Men Stephan Andersen er ikke kræsen.

»Hvis jeg kunne vælge og vrage, ville jeg nok tage et eller andet varmt sted hen, hvor man kunne hygge sig og have god livskvalitet, samtidig med at man får en på opleveren,« forklarer Stephan Andersen.