FC København er færdig med at handle denne sommer. Sådan da.

Det er det mest konkrete, Ståle Solbakken kan blive, når han forholdes sine fem sommerindkøb og et potentielt kanonsalg af målmand Robin Olsen.

Er det slut nu? Køber du flere spillere?

»Nej, i øjeblikket er vi vældigt tilfredse. Så kan det være, at nogle af vores spillere bliver så jagtet, at man ikke ved, hvad der sker.«

Kenan Kodro i kamp for Osasuna mod Real Madrid og Pepe tilbage i 2016. Foto: JUAN MEDINA Vis mere Kenan Kodro i kamp for Osasuna mod Real Madrid og Pepe tilbage i 2016. Foto: JUAN MEDINA

Kan der dukke en spiller op, som er så god, at du ikke kan lade være at gå efter ham?

»Så skal han ikke koste meget,« siger Ståle Solbakken.

FC København ser ellers frem mod et muligt kongesalg af Robin Olsen, der med et flot VM for Sverige har spillet sig ind i de pengestærke klubbers søgelys - og op på en hylde, hvor der potentielt kan rulle godt med penge ind i københavner-kassen. Robin Olsen har forlængst fået tilladelse til at tage skridtet op sportsligt og økonomisk fra FC København, og nu er det bare et spørgsmål om tid, før svenskeren har skrevet under med en ny klub.

Robin Olsen efter kvartfinalenederlaget med Sverige til England ved VM. Foto: PETER POWELL Vis mere Robin Olsen efter kvartfinalenederlaget med Sverige til England ved VM. Foto: PETER POWELL

»Han har forhåbentlig spillet sin sidste kamp. Men du ved aldrig. Nu starter målmandskarrusellen ude i Europa, så må vi se. Jeg tror, at han er inde i den karrusel på et eller andet niveau. Han spillede et godt VM, og han gjorde et vældigt stabilt og sikkert indtryk. Så jeg tror, at han styrkede sine aktier for at få den rigtige klub. Han har måske endda fået nogle klubber at vælge imellem også.«

Det er jo penge, der kommer ind…

»Ja, men det er der budgetteret med. Nogle gange må du planlægge lidt,« siger Ståle Solbakken, der altså ikke får flere penge at købe for med et storsalg af Olsen.

Heller ikke selv om prisen er steget gevaldigt over sommeren.

»Jeg tror, at prisen er steget. Det får vi at se. Men det handler om, hvilken liga han vil spille i, og hvilken liga han kommer til,« siger Ståle Solbakken.