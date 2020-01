Flirten er der - og begge parter vil gerne hinanden. Men vil Ragnar Sigurdsson det også nok til at sige nej til flere millioner for at vende tilbage til FC København?

Det er det helt store spørgsmål i den københavnske transfervinter, der i den grad kommer til at bære præg af sommerens mange handler. Men først skal det handle om det potentielle FCK-comeback til fanfavoritten Ragnar Sigurdsson.

Det var det islandske medie Fotbolti.net, der tirsdag fortalte om FC Københavns interesse i Ragnar Sigurdsson. Den interesse stemmer godt overens med B.T.s oplysninger, men lige nu ligger bolden i den grad for fødderne af midterforsvareren.

Den tidligere FC København-spiller har nemlig langt mere lukrative tilbud at forholde sig til, og et par af dem kommer fra Tyrkiet. I FC København har man ifølge B.T.s oplysninger været i dialog med Ragnar Sigurdsson, men en decideret fysisk kontrakt er ikke blevet forelagt spilleren.

Og det skyldes, at man fra københavnernes side har bedt Ragnar Sigurdsson om at gøre op med sig selv, om han stadig vil tjene store penge - eller om han gerne vil tilbage til den klub og by, hvor han var fra 2011 til 2013.

Derfor afventer københavnerne nu Ragnar Sigurdssons endelige svar på den del, da man godt ved, at man ikke økonomisk kan konkurrere med de andre tilbud, der ligger på bordet foran islændingen.

Skulle manden, som allerede har en lejlighed i København og ofte kigger forbi sin gamle hjemmebane, når han har ferie, foretrække en FC København-fremtid, kender han allerede den lønpakke, som manager Ståle Solbakken kan svinge sig op på.

Og ender Ragnar Sigurdssons med et positivt svar til FCK, står Solbakken klar med både åbne arme og en kort kontrakt til den 33-årige forsvarer.

Nordmanden kunne nemlig godt bruge en fjerdemand til sit midterforsvar, der lige nu består af Victor Nelsson, Sotirios Papagiannopoulos og Andreas Bjelland.

Og selvom det mest optimale ville være en ung spiller med niveau nok til at spille i toppen af Superligaen, vil københavnerne ikke lade en eventuel mulighed for Sigurdsson gå til spilde.

Til gengæld må FC Københavns fans nok væbne sig med tålmodighed, hvis der drømmes om store januar-indkøb.

I sommer gik københavnerne nemlig over budget med to spillere, da skader til Nicolai Boilesen og Jonas Wind tvang Solbakken til at hente Bryan Oviedo og Michael Santos.

Derfor skal der enten sælges spillere for at gøre plads til noget nyt, eller der skal igen lånes fra næste års budget, hvis den helt rigtige spiller dukker op.

