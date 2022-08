Lyt til artiklen

Der gik meget galt omkring derbyet, men et par bannere påkalder sig mere opmærksomhed end andre.

Brøndby-fansene er nok vant til ikke at blive klappet ind i Parken, men søndag gik det for vidt.

Her rullede en flok FCK-fans flere bannere ud, der henviste til den frygtelige sag, hvor en Brøndby-hooligan havde begået adskillige overgreb mod unge mænd - og er blevet idømt forvaring.

De henvisninger tager FCK skarpt afstand fra.

»De bannere, der handler om en meget tragisk sag med mange ofre og pårørende, finder vi helt utilstedelige. Vi har for flere gange afholdt møder med fanrepræsentanter og gjort vores holdning omkring den sag meget klar, mens vores SLO Team løbende har fulgt op omkring det og flere gange lykkedes med deres arbejde for at undgå, at der kom bannere op.«

»Der er intet underholdende i den sag, der har ofre og pårørende, der på ingen måde fortjener at se den slags. Vi vil gøre alt i vores magt for, at det ikke gentager sig,« siger FCK-direktør Jacob Lauesen.

