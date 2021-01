Det lå i kortene længe, at Jacob Neestrup skulle en tur tilbage til FC København.

Han havde ellers fint med succes i Viborg, hvor han som cheftræner havde sørget for en førsteplads i 1. division, men private omstændigheder fik den 32-årige Neestrup og familien til at søge tilbage mod København.

Jacob Neestrup og konen adopterede nemlig i sommer en pige, og for at give hende og den lille ny familie den bedste start, ønskede mor og far at være tættere på bedsteforældrene.

»Vi har jo allerede været mere sammen med min datters bedsteforældre, end vi var, da vi var i Viborg. Og det er vigtigt, når man adopterer en pige – specielt i den alder. Så vi kan godt mærke, at vi er kommet tættere på familien. Dem holder vi os tæt på i øjeblikket, så coronaboblen bliver så lille som mulig. Så må vennerne komme i anden række,« siger Jacob Neestrup.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Han er nu ikke længere cheftræner, men assistent for Jess Thorup i FC København sammen med også nyankomne Ruben Selles. Den titelforandring er ikke så vigtig for Neestrup, men det vender vi tilbage til senere.

For Jacob Neestrup er foruden sit fokus på FC København nu også fokuseret på sin nye rolle som forælder. Den rolle er kommet mere pludseligt for Neestrup og konen end hos mange andre forældre, og netop fordi parret har adopteret, har det været vigtigt at have familien endnu tættere på, end det var muligt, når man bor i Viborg, men kommer fra København.

»Man kan jo adoptere børn af mange forskellige årsager. Min kone og jeg har vidst, at vi skulle det, lige siden vi mødte hinanden. Det har vi været ret afklarede omkring. Det er sådan, at du bliver ringet op fra den ene dag til den anden, så det er en pludselig omvæltning. Og med et barn, som ikke nødvendigvis får den naturlige relation til sine forældre fra start. Det er det, der er det hårde ved det, og det er derfor, det også har været vigtigt at komme til København nu her,« siger Neestrup.

Og det har allerede været en god beslutning at flytte for familien.

FCK-træning i 2008. Jacob Neestrup med nummer 27 på shortsene. Foto: Rune Evensen Vis mere FCK-træning i 2008. Jacob Neestrup med nummer 27 på shortsene. Foto: Rune Evensen

»Det går rigtig godt, og jeg vil næsten sige, at det går bedre end forventet. Det er vi selvfølgelig rigtig glade for.«

Fredag havde FC København første træningsdag, men allerede mandag var Jacob Neestrup og resten af teamet omkring holdet i gang med forberedelserne til sæsonen. For Neestrup betød det et comeback til rollen som assistent efter halvandet år som cheftræner i Viborg.

Fra chef i toppen af 1. division til assistent i FC København hed vejen altså. Og Jacob Neestrup forstår godt folks undren, men har også svar på tiltale.

»Jeg kan godt forstå, at man tænker sådan. Der er to ting i det. Den ene er min private situation. Det har været vigtigt for os at komme hjem. Den anden ting er, at det her er en kæmpe klub. Det glemmer folk i Danmark nogle gange. Det er en klub, der er på vej til at tage et nyt skridt og skrive et nyt kapitel.«

»Hvis man samtidig har en masse kærlighed til klubben, og man kan se sig i den spillestil og det udtryk, som vi gerne vil komme med, og man kan se, at man får en masse dygtige kollegaer og en fremragende spillergruppe, så synes jeg, at det giver sig selv, at det er en god mulighed. Det er også vigtigt at tænke på, at jeg stadig er ung, så jeg har mulighed for at lære af rigtig mange dygtige andre assistenter, men også af en cheftræner, jeg ikke har været under før,« siger Jacob Neestrup.