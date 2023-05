Lørdag gik en voldsom video af et slagsmål mellem FCK- og Brøndby-fans på Glostrup Station viralt.

Og nu reagerer FC København-træner Jacob Neestrup på den chokerende video, som allerede har skabt fordømmelse helt op på justitsminister-niveau.

For efter at have nydt kulissen på Brøndby Stadion i søndagens derby, hvor det igen var tilladt for udebanefans at være med, ja, så vil FCK-træneren have, at både klubber og fans husker på at gøre sit for at kunne beholde derbyer, som de bør være - med fans fra begge hold.

»Det er så vigtigt for det her derby, at der er udefans, og det er derfor, at vi alle skal værne om det - både klubberne og fansene. Jeg har fem norske venner, der er kommet ned til den her kamp, og det er bare ikke det samme (uden fans, red.).«

Foto: Claus Bech Vis mere Foto: Claus Bech

»Det klæder et derby - og det klæder specielt et derby på Brøndby Stadion, at der er FCK-fans med.«

Når du siger, at fansene også skal 'værne om derbyet', hentyder du så til slagsmålet i går på Glostrup Station?

»Nej, det er generelt. Vi skal værne om, at vi alle har et ansvar for, at vi kan have Skandinaviens største fodboldkamp. Det er en kamp, som folk fra hele verden valfarter til for at se, og det har vi alle et ansvar for. Det er det eneste, jeg har at sige.«

Det er ballade mellem fans, der har gjort, at derbyer er blevet spillet uden udebanefans. Hvad tænker du om videoerne fra Glostrup Station?

»Det er sørgeligt. Det er det. Det kan jeg ikke fornægte. Trist og sørgeligt, og det må ikke ske. Dem, der gør sådan noget i begge lejre, må stilles til ansvar for det, og så har jeg ikke mere til den sag.«

Til sagen på banen, hvor FC København tog sejren med 3-1, var der dog mere at tilføje.

For FCK-træneren var voldsomt tilfreds med sit mandskab, der på grund af skader og karantæner var smurt så tyndt ud, som havde han skrabet de sidste rester ud af marmelade-glasset.

I forsvaret - i en ny formation - fandt han plads til det usammenspillede tremandsforsvar bestående af midtbanespiller Marko Stamenic, højreback Peter Ankersen og den unge stopper Valdemar Lund, som høstede store roser efter kampen.

»Det var topkynisk af dem, meget koncentreret og jeg sagde til dem inden kampen, at de kunne blive de helt store helte. Det var det mindset, de gik på banen med, og de satte sig selv på spil.«

»De kunne have set dumme ud, når træneren beslutter sådan, men de tog det med oprejst pande og viste, hvor stærke de er,« siger Neestrup, der ikke vil tage æren for sejren på 3-1, der kom hjem efter en noget mere defensiv og pragmatisk indsats, end FCK ellers gerne vil spille normalt, erkender han.

Det er dog ikke slut med at lægge puslespil for Jacob Neestrup.

FCK fik i søndagens sejr nemlig karantæner til Viktor Claesson, Hákon Haraldsson og Marko Stamenic, mens Mohamed Daramy måtte udgå i første halvleg.

»Jeg ved ikke, hvad status er på 'Mo' endnu. Men hvad angår karantæner og skader, så er der ikke nogen trænere, der lige nu har mere erfaring i at løse den slags. Sådan har det været, fra jeg startede i FCK. Så jeg ser muligheder frem for begrænsninger, og vi skal løse det til de sidste fire kampe,« siger Neestrup, der ikke ville bebrejde unge Haraldsson for at skaffe sin karantæne, efter han var skiftet ud.

