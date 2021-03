Jess Thorup var ikke tilfreds efter endnu en FCK-kamp med defensive problemer.

VAR stjal fokus med et dømt straffespark efter slutfløjt og målet til 3-3 i topkampen mellem FC København og AGF, men for FCK-cheftræneren var der andet at tage fat på.

»Vi har et kæmpe issue – det lægger jeg ikke skjul på. Vi er nødt til at italesætte problemerne, ellers får vi dem aldrig løst. Og vi har et problem defensivt. Jeg skyder ikke på målmanden og forsvarerne – jeg skyder på hele holdet. Vi forsvarer og angriber sammen, og hvis vi ikke er gode nok til det, så er der noget, vi skal have ændret,« siger Thorup og fortsætter:

»Vi kommer ikke til at vinde noget som helst, hvis vi ikke får ændret på tilgangen til at forsvare. Jo, vi spiller en masse offensivt, og vi scorer også minimum to eller tre mål i hver kamp, men det kan vi ikke blive ved med at regne med. Vi skal have sat en prop i, og det skal ske rigtig, rigtig hurtigt.«

Foto: Liselotte Sabroe

FC Københavns defensiv er hullet, og i jagten på at finde formlen til at få tætnet bagtil er Thorup villig til at kigge på ændringer. De ændringer kan betyde udskiftninger, for det er noget, han kigger på.

»Ja, det gør jeg da. Jeg er nødt til at kigge på det. Vi har en bred trup, og vi har mange dygtige spillere. Så jeg er nødt til at kigge på alle facetter, og jeg er også nødt til at kigge på mig selv i forhold til de ting, der sker. Jeg skal være den, der tager det største ansvar,« siger Thorup.

Med et point mod AGF er FC København nu otte point efter FC Midtjylland, som vandt deres topkamp i Herning mod Brøndby. Det er langt op til det stærke mesterhold, men Thorup kigger på sit eget hold, der stadig ikke er færdigstøbt.

»Vi har et stykke vej endnu, og det har jeg også sagt hele tiden. Vi fik en god start, og så begyndte alle at sige, at nu var vi favoritter til at bliver mestre, selvom vi stadig var langt efter. Vi har fået et bump eller to på vejen nu.«

»Vi har mistet fire point, og vi vidste godt, det ville komme på et tidspunkt. Nu skal vi op på hesten, og vi kan også vælge at tage de positive briller på og se på, at vi ikke har tabt i ni kampe. Men lige nu er vi status quo, og det er ikke godt nok.«