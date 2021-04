Ingen Mathias 'Zanka' Jørgensen eller Kalle Johnsson i startopstillingen.

Ud med et klubikon og en vinder af Det Gyldne Bur 2020 – begge to landsholdsspillere, når de rammer topformen. Det var med andre ord en markant beslutning, som FC København-træner Jess Thorup tog i FCK-sejren på 2-1 over Randers i Parken.

Og derfor havde Mathias 'Zanka' Jørgensen også fået den dårlige nyhed et par dage inden.

»Jeg fortalte ham det allerede for to dage siden, hvor jeg tog en god snak med ham. Jeg snakkede også med ham i går om de ting, og han har taget det 100 procent professionelt,« siger Jess Thorup.

Foto: Lars Møller Vis mere Foto: Lars Møller

Han og FC København fik efter tre kampe uden sejr endelig de tre point, og derfor kunne Thorup altså med ro i maven konstatere, at han havde truffet de rigtige beslutninger. Men det har krævet visse overvejelser, indrømmer han gerne.

»Jeg har brugt de her 14 dage på at evaluere, hvad der har været godt, og hvad der har været mindre godt – også individuelt. Så prøver jeg at sammensætte det hold, som, jeg tror på, kan vinde den her kamp mod denne modstander,« siger Thorup.

Han blev reddet af en af sine nye folk i startopstillingen få sekunder før tid, da Sten Michael Grytebust diskede op med en vigtig redning.

Men i midterforsvaret havde han også fået makkerparret Nelsson og Boilesen tilbage, som han havde været så glad for i kampen mod FC Midtjylland midt i marts.

Foto: Lars Møller Vis mere Foto: Lars Møller

»For mig er det ikke et fravalg, men et tilvalg. Jeg har brug for Victor Kristiansen på backen, og så synes jeg, at Boilesen kunne give os noget centralt. Derfor valgte jeg det. Boilesen har gjort det fantastisk, og Nelsson kommer hjem fra en U21-slutrunde, hvor jeg synes, at han var den bedste midterforsvarer. Hvem havde jeg lige mavefornemmelsen omkring? Og sådan er det,« siger Thorup.

Der var fem ændringer i FC Københavns startopstilling fra det seneste opgør mod Randers for to uger siden, hvor københavnerne tabte i Kronjylland. Det kunne ligne, at der skulle sendes et signal til de spillere, der ikke bidrog med det, som Thorup forventer af en FCK-spiller.

»Signalværdi… Så skriver I som overskrift, at 'uha, han sender signaler'. For mig handler det ikke om at sende et signal, men om at stille det stærkeste hold, der kan vinde. Vi kom fra en periode med tre kampe og et point. Vi har sagt til os selv, at det nu er en ny turnering. Der er ti kampe og ti finaler, og der skal vi godt i gang. Det handler om at vinde og sgu ikke om at sende signaler i dag,« siger Thorup.

Du skifter en del i din startopstilling. Er det en god ting, som du godt kan lide, eller vil du hellere være sikker på dine 11?

»Jeg har ikke noget imod at bruge en uge til at stikke en finger i jorden, kigge folk i øjnene og have en mavefornemmelse om, hvem der ser skarpest ud. De skal have mulighed for at tilkæmpe sig en plads i løbet af ugen til træning, og vi skal gøre hinanden skarpere, stærkere og dygtigere i løbet af ugen. Det prøver jeg at skærpe ved ikke at lade dem tro, at de er sikre, fordi de lige har spillet en god kamp,« siger Thorup.