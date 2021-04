'STOOOP!'

FC København-træner Jess Thorup vendte sig om og sendte en klokkeklar besked til sine egne på bænken bag sig, da FCK slog AGF 2-1 i Aarhus. Det kunne høres selv gennem 8.000 frådende hjemmefans, der følte sig bortdømt og irriterede over de københavnske gæster.

»Vi skal huske ude på bænken, at vi ikke skal ryge med på galejen. Det kan godt være, at dommeren ikke havde helt styr på kampen, som vi havde håbet på, men sådan er det. Jeg har endnu ikke oplevet, at man har kunnet ændre på en kendelse ved at råbe og skrige, så jeg bad dem om at holde deres mund og holde fokus på det, vi skulle - nemlig at hjælpe spillerne inde på banen,« siger Jess Thorup.

AGF mod FC København var en af de kampe, hvor sindene var i kog. Igen. Der var ingen tvivl om, at nerverne var ude på tøjet, og at københavnerne bare skulle have den sejr efter nedsablingen mod FC Midtjylland i midtugen.

En nedsabling, der har fået visse fodboldtunger til at sætte spørgsmålstegn ved Thorups FCK-projekt her et lille halvt år inde.

»Jeg var ude at sige for nogle måneder siden, at det her ville blive en svær sæson, og det har jeg fået skæld ud for. Vi gør alt, hvad vi kan for at skabe et fundament. Både for at skabe nogle resultater i denne her sæson, men også for at bygge noget op mod næste sæson,« siger Thorup.

Er I der, hvor du gerne ville være efter et lille halvt år?

»Man kunne godt ønske sig en masse, og man kan sidde og kigge på statistikker. Hvad har man fået rent pointmæssigt, og er man tilfreds med det eller ej? Hvad er man kommet fra? Det var jo ikke så godt. Har man forbedret det? Ja, det har man. Er det nok? Nej, det er det nok ikke, for man har store ambitioner,« siger Thorup og fortsætter:

»Vi vidste godt, at vi havde et kæmpe efterslæb, og det er måske det, der har sådan holdt os... hele tiden at skulle forfølge noget og hente noget, og man var lige ved og næsten. Og hver gang man satte et skridt forkert, så fik du en mavepuster. Det har vi levet med i den tid, jeg har været her. Det er hårdt at være en del af det, hvor man synes, at man er lige ved og næsten. Og så er vi allerede ved at forberede næste sæson, og det glæder jeg mig sindssygt meget til.«

Det er resultatsporet, men hvad med stilen og det, du gerne vil med det her hold?

»Vi prøver for dag til dag at gøre den enkelte og holdet bedre og skabe et fundament - både i forhold til spillerne og måden, vi gerne vil spille tingene på. Vi er et af de mest scorende hold, så offensivt ser det fornuftigt ud. Vi har også fået berettiget skæld ud for at lukke for meget ind. Vi skal tilbage og have øvet os lidt mere i flere ting. Det er svært, når man både vil flyve og bygge flyveren samtidig.«

Du siger, at du er ved at forberede dig på næste sæson. Betyder det, at nogle af de spillere, der ikke starter inde, ikke skal regne med så meget næste år?

»Nej, det har ikke så meget med det at gøre. Det handler om resultater, og jeg skal sørge for, at vi vinder fra kamp til kamp og skal skabe noget i Europa og bedst mulige placering. Men samtidig med det er vi ved at skabe et fundament, der skal bringe FCK tilbage på ret kurs også på sigt,« siger Thorup.

FC København-flyveren skal nok lige have sat et par skruer ekstra i de kommende dage og måske lappet en vinge eller to, for der er lagt op til nyt hårdkogt drama igen om en uges tid, når AGF kommer til Købnehavn for at spille det omvendte opgør.