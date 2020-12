Der er mange spekulationer, når det kommer til corona, og hvilke senfølger der kan komme i kølvandet.

De spekulationer går de også rundt med i FC København, hvor cheftræner Jess Thorup egentlig skulle have haft både landsholdsangriber Jonas Wind og unge Mikkel Kaufmann med i truppen til 1-0-sejren over FC Nordsjælland.

Men først meldte den ene fra lørdag, og søndag var det så den næstes tur. Og det har fået Jess Thorup til tumle med coronaspekulationer.

»Der har blandt andet været corona og eftervirkningerne af corona. Vi har haft nogle småskader. Jeg kan mærke på læger og fysioterapeuter nu, at man ikke rigtig kender helt til, hvad der sker, når man kommer tilbage fra corona. Hvordan restituerer man, og hvad får det af betydning,« siger Thorup og fortsætter:

Foto: Claus Bech Vis mere Foto: Claus Bech

»Nu har vi haft nogle baglårsskader, og jeg håber, at vi en dag finder ud af, hvad det har af betydning. Jeg har i dag igen måttet sige fra til en spiller ude på hotellet. Der er en, der bliver skadet. Jeg måtte sige fra til en i går. Og to af dem kommer ud af corona.«

De to var altså Jonas Wind og Mikkel Kaufmann, som ellers var ude af deres coronakarantæne og klar til kamp, men pludselig måtte melde fra i sidste minut. Men det betød ikke noget for FC København, der vandt og sørgede for den tredje sejr i træk.

»Jeg er med på, at jeg fik en del tæsk i starten i forhold til at prøve noget og nye systemer, men det var måske det, der skulle til for at ruske op i nogle ting. Og få et andet syn på, hvad der egentlig skal til. Det var et skridt til siden eller ned for at tage to frem. Det er det, jeg synes, vi får effekten af nu. Vi skaber nogle relationer offensivt, hvor jeg tænker: 'Hold da fast, kan det gå så hurtigt?'« siger Thorup.

Nu skal FC København testes af for alvor, når FC Midtjylland torsdag kommer til Parken for at spille pokalbold. For en måneds tid siden fik københavnerne en røvfuld på 4-0 i Jess Thorups debut, så denne gang skal niveauet testes af for alvor.

»Det er vel det for tiden stærkeste hold, som vi kan blive testet imod. De har noget tempo og fart fra en masse internationale kampe. De er godt kørende også i ligaen, og det har de været et stykke tid, så på den måde er det nogle af dem, vi gerne vil måle os op imod. Jeg tror på, at vi kan komme med en anden tro på tingene, en anden selvtillid og et andet udtryk, end vi gjorde sidst. Men det kan jeg fortælle dig torsdag efter kampen.«