FC København er i allerhøjeste beredskab, når det kommer til denne sæsons helt store millioninvestering: Andreas Cornelius.

Og derfor har man taget usædvanlige midler i brug for at løse den skadesudfordring, der har holdt den store angriber nede på 11 kampe i denne sæson - og med kun to mål i pokalturneringen til følge.

Der har nemlig vist sig et klart mønster i Cornelius' mange skader - de er ikke opstået i kamp, nej, de er kommet, når han har varmet op til kampe. Derfor blev angriberen holdt helt udenfor opvarmningen før søndagens kamp mod Viborg i Parken.

»Vi tager rigtig mange hensyn til 'Corner' for at få mest muligt ud af ham, og vores analyser har vist, at han ikke er blevet skadet sent i kampe eller træninger, hvor han har været træt.«

»Han er kun blevet skadet i opvarmningen, og derfor kører han sit eget individuelle program.«

»Men det er meget, meget mærkeligt, at det kun er sket under opvarmningen,« siger Jacob Neestrup, der med sine stabsmedlemmer ikke før har skullet skræddersy private opvarmningsprogrammer til en spiller.

»Nej, det ved jeg ikke, men det er jo 'Corner', så...,« lyder det fra Neestrup med et smil.

Og smil var der grund til, for Andreas Cornelius fik endelig comeback søndag, hvor han spillede godt 30 minutter i sejren over Viborg.

Selv om det ikke blev til mål i hans comeback, så var Cornelius en glad mand i Parken efter kampen.

»Det var dejligt at være tilbage. Det var en flot søndag, en flot kulisse og dejligt at spille igen. Det har jeg ventet længe på, og nu håber jeg bare på at komme ind i en god rytme, så jeg kan spille uge efter uge.«

»Det har været frustrerende til tider at sidde ude. Det er ikke sådan, at der er gået depression i den eller noget - jeg har brugt det til at lægge energi i genoptræningen og til at gøre alt, hvad jeg kan for at blive klar,« siger angriberen, der forstår, at nogle FCK-fans er frustrerede over, hvor lidt millioninvesteringen indtil videre har givet afkast.

»Det forstår jeg godt, og jeg er selv frustreret over de mange skader. Men jeg ser det som noget positivt. Det havde været straks værre, hvis de var ligeglade.«

Cornelius og FC København vandt søndag 2-1 over Viborg på mål af Viktor Claesson og Mohamed Daramy.

