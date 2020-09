Ståle Solbakken er en presset mand i disse dage, og det er ikke svært at se hvorfor.

FC København havde et mildest talt sløjt forår, hvor de kun med hiv og sving sikrede sig sølvmedaljerne, og sæsonstarten anno 20/21 har ikke været meget bedre.

Tværtimod. Klubben er næstsidst i Superligaen med blot et enkelt point i tre kampe, og selv om Ståle Solbakken fortsat kan søge dækning bag gode resultater på den europæiske scene, så er spillet på banen en helt anden snak. Holdet har svært ved at finde melodien på banen. Skyldes det en uharmonisk trup med indkøb, der ikke er slået igennem?

B.T. kaster her et blik over FCK's seneste tre transfervinduer, og B.T.s fodboldredaktør, Michel Wikkelsø Davidsen, kommer med en vurdering af hver enkelt spillers aftryk i klubben indtil videre med prædikaterne 'taber penge', 'tjener penge' eller 'redder den lige hjem':

Kom fra: AaB for omkring 25 mio.

Kampe: 23 Fra start: 12 Udenfor: 4 Mål: 1 Assists: 1



REDDER DEN LIGE HJEM



»Kaufmann er den sværeste af FCK-indkøbene at vurdere, for han kan stadig ende med at brage igennem – eller glide helt ud. Han er kun 19 år og har nogle færdigheder, som der kan bygges på, hvis FCK-holdet begynder at fungere. Lige nu skal han stadig lære, og han har kun været i klubben et halvt år. Selvfølgelig ville fansene ønske sig noget mere for de 25 mio., men nordjyden kan nå at eksplodere endnu,« siger B.T.s fodboldredaktør, Michel Wikkelsø Davidsen.

Kom fra: Rostov på en fri transfer

Kampe: 8 Fra start: 7 Udenfor: 19

REDDER DEN LIGE HJEM



»Islændingen kom gratis tilbage, men hæver selvfølgelig en god løn – især i sin første korte kontrakt. På den nyeste er han gået markant ned i løn for at vise sin velvilje, og selv om han har været meget skadet og ude af form, kan denne handel ikke kaldes en katastrofe.«





Kom fra: Malaga for 15-17 mio.



Kampe: 36 Fra start: 24 Udenfor: 11 Mål: 9 Assists: 4



TABER PENGE



»Det bliver ikke noget stort økonomisk tab for FC København, når det kommer til Michael Santos. Lige nu er han lejet ud til Leganés, og bliver det en succes, kan han sælges for omkring 11 millioner kroner. Det er et tab på en håndfuld millioner, men det ændrer ikke på, at Santos var et fejlskud.«

Kom fra: Rosenborg på en fri transfer

Kampe: 9 Fra start: 4 Udenfor: 11 Mål: 1 Assists: 0



REDDER DEN LIGE HJEM



»Økonomisk gik det nok. En kort kontrakt, masser af interesse og hype – og så ud ad døren igen. Var det nødvendigt? Næppe. Solbakken havde længe afvist Bendtner, fordi han ikke passede til systemet, men han blev en nødløsning i de sidste timer af transfervinduet. En sjov nødløsning, men ikke en succesfuld en.«

Kom fra: OB på en fri transfer



Kampe: 14 Fra start: 14 Udenfor: 46



REDDER DEN LIGE HJEM



»Grytebust var ligaens bedste målmand og gratis. Selvfølgelig skulle FCK gå efter ham, men han har skuffet og er jo ikke bare blevet overhalet af Kalle Johnsson – Grytebust spillede nærmest sig selv ud af buret. Solbakken kunne sikkert sagtens tjene en lille skilling, hvis han ville sælge sin landsmand, men beholder ham nok for at bevare konkurrencen.«





Kom fra: FC Nordsjælland for et ukendt millionbeløb



Kampe: 44 Fra start: 23 Udenfor: 17



TABER PENGE



»Det lignede jo et home run at hente Bartolec, der var en Superliga-profil og passede perfekt på stillingsbetegnelsen for en back i FCK. Men han har slet ikke slået til – og hvis han var reserve bag Varela tidligere, er han nu statist i et fireårigt Peter Ankersen-show. Her kommer FCK til at lide et økonomisk tab.«





Kom fra: AGF for omkring 18 mio.



Kampe: 52 Fra start: 41 Udenfor: 9



TABER PENGE



»Jens Stage har mange af de ting, som Solbakken eftersøger i en FCK-spiller. Mentaliteten er fremragende, og han er altid sat op og villig til at dræne sig for alt på banen. Men han mangler nogle fodboldfærdigheder lige nu til at spille centralt for FC København. De kan udvikles, men indtil da tror jeg, at vi ser Stage mere på kanten, hvor han kan få bolden med front mod mål og bruge sin gennembrudsstyrke og arbejdsiver. Men han bliver næppe solgt for mange millioner som relativt umoderne kantspiller.«

Kom fra: FC Nordsjælland for omkring 25 mio.



Kampe: 58 Fra start: 58 Udenfor: 3



TJENER PENGE



»FC Københavns bedste køb de seneste tre transfervinduer. Nelsson er allerede nu en spiller, der kunne sælges med stor økonomisk gevinst. Men man venter nok og håber, at han rammer det trecifrede millionbeløb med et år mere i klubben. Nelsson er eksemplet på, hvorfor Solbakken stadig kigger på profilerne i Superligaen.«





Kom fra: Guingamp for et mindre millionbeløb



Kampe: 47 Fra start: 47 Udenfor: 14



TJENER PENGE



»Det er vildt at tænke på, at FC København sikkert kunne score en fin skilling på en 30-årig målmand. Men det er det, som store præstationer i Europa gør. Johnsson har stået på et ekstremt højt niveau gennem lang tid – og kampen mod Manchester United er jo nærmest i sig selv nok til et salg. Her har Solbakken forvandlet et billigt indkøb til en dyr vare.«





Kom fra: Sunderland på en fri transfer



Kampe: 25 Fra start: 12 Udenfor: 32



REDDER DEN LIGE HJEM



»Han kom gratis, og han ender også med at smutte gratis. Hvis altså Oviedo kommer af sted. Imens oppebærer venstrebacken helt sikkert en stor løn, som jo låser for Solbakkens muligheder. Så det er altså mange lønkroner, der går til en spiller, som slet ikke har vist sig god nok, efter han vendte tilbage til FCK.«

Kom fra: Zaragoza for 25-30 mio.



Kampe: 44 Fra start: 31 Udenfor: 12 Mål: 6 Assists: 7



TABER PENGE



»Den her svier i FC København. Et af de dyreste køb i klubbens historie, men et år senere skyld i, at Solbakken leder efter en ny kantspiller og også var tæt på at smide adskillige nye millioner efter Pione Sisto. Pep Biel og Ankersen havde antydninger til noget spændende i deres første halve time mod Vejle, men det ændrer ikke på, at spanieren lige nu hverken er tre eller fire millioner euro værd.«

Kom fra: NK Osijek for omkring 18 mio.

Kampe: 20 Fra start: 4 Udenfor: 57



TABER PENGE



»God som indskifter – ringe som starter. Mudrazija er for flyvsk og impulsiv en spiller til Solbakkens centrale midtbane. Derfor har kroatens peaks – og de har faktisk været af ret fine højder – været i sine indhop på specielle positioner og i satsede formationer. Jeg tvivler på, om han nogensinde bliver en fast starter i FC København, og så får man heller ikke sine mange millioner hjem igen.«

Kom fra: Penarol for 11-15 mio.

Kampe: 53 Fra start: 45 Udenfor: 24



REDDER DEN LIGE HJEM



»Uruguayaneren har et cv, der i sig selv er penge værd. Manchester United og Real Madrid står der blandt andet. Dertil skal egentlig bare tilføjes en god sæson eller toppræstationer i Europa, og så ville han ende med at tjene godt ind. Men sådan bliver det ikke. Varela har ikke løftet sig nok til, at Solbakken vil vente, og derfor skipper han ham videre til Spanien uden det store økonomiske tab, mens Ankersen indtager hovedstaden igen.«