Superliga-sæsonens største skuffelse løber rundt i FC København.

Sådan lyder dommen i denne uges udgave af Fodbold FM, hvor panelet evaluerer Superligaen og uddeler en række priser.

I kategorien 'Sæsonens skuffelse' vælger panelet, som udgøres af Ken Ilsø, Thomas Kristensen og Steffen Dam, at dele den lidet attraktive pris mellem Andreas Bjelland og Pep Biel.

Ken Ilsø peger på, at Andreas Bjelland slet ikke har levet op til de forventninger, man kan have til Superligaens bedst betalte spiller.

»Han har bare set skidt ud. Han har set langsom ud, han har set lidt gammel ud – lidt brændt ud. Jeg synes ikke, jeg genkender den Bjelland, jeg selv har prøvet at spille over for tidligere i min karriere. Nu ved jeg så godt, at der var han også en yngre spiller. Men på trods af, at han altid har udstrålet den der ro – der synes jeg, at nogle af de beslutninger, han træffer nu, det virker mere febrilsk,« siger Ilsø.

Andreas Bjelland deler altså prisen med holdkammeraten Pep Biel, der blev købt før sæsonen for godt 30 millioner kroner.

Men spanieren har skuffet stort, og han får blandt andet følgende ord med på vejen af den tidligere FCK-spiller Thomas Kristensen:

»Jeg havde virkelig store forventninger. Plus de glimt, jeg har set af ham, hvor han har været virkelig god. Han havde blandt andet en Lyngby-kamp, hvor han var rigtig, rigtig god – der kunne man se, at han virkelig havde nogle kvaliteter på bolden specielt. Men det har bare været så meget i glimt og momenter,« lyder det fra Kristensen, som fortsætter:

»Én ting er prisskiltet, men når man kunne se, hvad han virkelig kan, så kan man ikke forstå, hvorfor han ikke kan gøre det… Ikke hver gang, men altså heller ikke – trods alt – hver 15. gang de spiller. Så det har været min skuffelse,« siger han.

I udsendelsen kårer panelet blandt andet 'Sæsonens træner' og 'MVP', ligesom de sætter et All Star-hold for sæsonen.

Du kan høre Fodbold FM som podcast, men du kan også streame udsendelsen som video øverst i denne artikel.

