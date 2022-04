Det bliver en voldsomt sulten løve, som FC Midtjylland står over for i Parken i søndagens Superliga-guldbrag.

Og det er ikke kun, fordi FCKs senegalesiske angriber Khouma Babacar næsten kan sparke guldet hjem til FC København, hvis han leverer scoringer.

Nej, han er nemlig i bogstaveligste forstand skrupsulten, fordi han i april følger ramadanfasten, mens FCK skal sikre det savnede Superliga-guld.

Men det er absolut intet problem at spille gulddyst, selvom maven knurrer, og Babacar ikke spiser fra solopgang til solnedgang. Det slår den karismatiske FCK-stjerne fast over for B.T.

»Jeg har spillet mod større klubber end FC Midtjylland, mens jeg har fastet, og dengang var det ikke et problem. Du kan også bare se på Karim Benzema (Real Madrid-angriber, red.), der scorede hattrick i Champions League, mens han fastede. Det er intet problem,« siger den 29-årige angriber, der tidligere har spillet i Serie A og i den bedste tyrkiske liga.

FCK's Khouma Babacar bliver tiljublet af Nicolai Boilesen og Kevin Diks efter superligakampen mellem FC Midtjylland og FC København på MCH Arena, Herning, søndag den 13. marts 2022. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup Vis mere FCK's Khouma Babacar bliver tiljublet af Nicolai Boilesen og Kevin Diks efter superligakampen mellem FC Midtjylland og FC København på MCH Arena, Herning, søndag den 13. marts 2022. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup

Søndagens gulddyst bliver den anden kamp i april, som Babacar spiller, mens han faster.

For nylig spillede han 66 minutter på tom mave mod AaB, og han erkender, at det godt kan mærkes på banen, når man pludseligt faster – men kroppen vænner sig til at spille på kaloriereserverne.

»Jeg mærker det i de første ti minutter, men derefter bliver det bedre, og det bliver nemmere, jo længere frem vi kommer i måneden. AaB-kampen lå tidligt i fasten, så det gjorde det sværere,« siger Babacar, der kan se frem til fem kampe mere i løbet af ramadanen, som slutter om aftenen 1. maj.

»Selvfølgelig er det ikke nemt, men det er noget, jeg har prøvet at gøre i Senegal, Italien og Tyrkiet, så det er normalt for mig nu. Når man er praktiserende muslim, så er det bare sådan, det er. Jeg bekymrer mig ikke om de mange kampe. Min religion kommer først, og jeg kan sagtens præstere samtidig.«

Helt konkret betyder fasten, at Babacar for tiden står op klokken tre om natten for at indtage et ordentligt måltid og masser af væske, inden han går tilbage i puttekassen og sover, til han skal møde op på træningsbanerne på Frederiksberg.

Her støtter cheftræner Jess Thorup op om angriberen, der kom til klubben i januar og indtil videre har spillet seks kampe med to mål og et oplæg til følge.

»Jeg har overhovedet ikke noget problem med det. Jeg er helt bevidst om, hvad det betyder, og at det er en del af hans liv. Samtidig ved vi, at han er erfaren i forhold til at spille, mens han faster«, siger Thorup.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Foto: Henning Bagger

Han slår fast, at Babacars faste ikke kommer til at spille nogen rolle for, om senegaleseren bliver valgt til eller fra i de vigtige kampe, der skal sikre FCK den første guldmedalje siden 2019.

»Han kan 100 procent gøre sit arbejde for FCK. Det er vi slet ikke i tvivl om, og Khouma kommer til at være med i konkurrencen om pladserne i startopstillingen som alle andre.«

Om Babacar får en vigtig sejr og et pointgab på ni point til FCM at varme sig på, det vil vise sig, når kampen mellem FCK og FCM sparkes op i Parken klokken 18.00 søndag aften – og kort efter slutfløjt kan Babacar så få stillet sulten.