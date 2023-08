Humøret var ikke til at tage fejl af: FC København-stjernen Nicolai Boilesen var rasende efter OB's føringsmål i Parken fredag.

For OB'eren Charly Nouck fik lov til at spadsere gennem FCK-feltet, inden han upresset kunne passere Kamil Grabara og bringe OB på overraskende sejrskurs mod de forsvarende mestre - og derfor skældte og smældte den tilbagevendte FCK-leder på sine holdkammerater, som slet ikke passede sine opgaver.

Efter kampen, som FCK til sidst fik vendt til en 2-1-sejr, forklarede Boilesen, hvad han var så utilfreds med ved 0-1-målet.

»Det var jeg, fordi der bare er nogle basic regler for, hvordan vi skal forsvare i sådan nogle situationer. Han må ikke få lov til at drible igennem feltet på den måde.«

Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

»Jeg skal ikke stå og nævne nogle navne, for jeg hader jo generelt bare at få mål imod. Men ja, den situation skulle vi have klaret anderledes, men ellers er jeg alt i alt glad, fordi vi vandt,« siger Boilesen til B.T. og fremhæver selv, at den slags fejl lige nu er en ellers velspillende FCK-defensivs akilleshæl.

»De chancer, vi har givet væk i denne sæsonstart, det er vores egen skyld. Holdene kommer stort set ikke igennem i åbent spil, når de skal kombinere igennem os. Det er i stedet personlige fejl, eller situationer hvor vi står forkert. Det er ærgerligt, for det er sjældent, jeg ser modstanderne lave de fejl mod os.«

FC København-træner Jacob Neestrup kalder 0-1-målet utilfredsstillende, men selv om hans defensiv vakler en anelse mere, end den gjorde i begyndelsen af hans tid i FC København - hvor defensiven var et solidt bolværk - så er der ingen grund til alarm.

»Det fylder selvfølgelig, men det er også vigtigt at sige - selv om jeg ikke synes, vi har pebet - så har vi haft to potentielt startende stoppere ude i lang tid. Det er to styrmænd, der har siddet ude med skader i Boilesen og Khocholava.«

Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

»Jeg synes, at Denis Vavro, Valdemar Lund og specielt Kevin Diks har gjort det godt på deres egen måde, men de to styrmænd har været ude, og det har haft en effekt. Siden Khocholava gik ud, der har vi bare lukket flere mål ind.«

»Men jeg er også nødt til at sige, vi har holdt nullet to gange, og vi ligger på ét mål indkasseret per kamp, som godt nok er lige et stykke over, hvad vi vil, men det er ikke et katastrofalt snit.«

Og omvendt er der altså også rigeligt at læne sig tilbage og nyde for FCK-træneren.

For offensiven sprudler og med fem særdeles stærke indskiftninger, fik Neestrup og FCK vendt et truende 0-1-nederlag til en 2-1-sejr over OB.

»Det var en meget FCK'sk sejr, hvor vi kommer bagud, men det tryk, som spillerne lægger på modstanderen - sammen med 25.000 tilskuere - det gør, at de bliver suget ned i eget mål. Så jeg stod bare og ventede på, at vi scorede.«

»Spillerne bevarede roen, og de fulgte planen. Vi skabte mange chancer, og vi fik lukket meget bedre af for OB, da vi kom bagud. Disciplinen blev løftet et par procenter - og så sagde jeg jo til drengene før kampen: Der skal være en stor forskel på os og OB med det hold, vi sætter på banen.«

»Og med dem, vi kunne sætte ind fra bænken, skulle der være endnu større forskel, og det viste sig på banen,« lyder det fra cheftræneren, der jubler over de signaler, hans FCK-hold sender for tiden med fire ud af fire sejre og en målscore på 11-4.

»Det er et rigtig stærkt signal, at et hold, der lige har vundet The Double er sultent efter at vinde igen. Det er signaler til os selv og omverdenen, som jeg er meget tilfreds med.«

Den sprudlen tager Neestrup med, inden der tirsdag venter en af sæsonstartens mest afgørende kampe, når Sparta Prag venter i Champions League-kvalifikationens næstsidste runde.