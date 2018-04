Der er spillere, der tager direkte hjem efter et nederlag og græmmer sig, og så er der Viktor Fischer. Den nye publikumsdarling i FC København har på rekordtid fået spillet sig ind i hjerterne på sin nye klubs fans, og søndag aften gjorde han sig bare endnu mere populær, da han efter nederlaget til Brøndby tog forbi en fyldt FCK-bar på Frederiksberg for at sige 'undskyld' for den tabte kamp.

Det bekræfter FC Københavns pressechef, Jes Mortensen.

»Det er vist rigtigt. Jeg sendte ham en sms, da jeg hørte om det. Og han skrev, at han på vej hjem fra kampen besluttede lige at køre forbi baren. Det var der vist mange fans, der var glade for,« siger Jes Mortensen.

En af dem, der var var på baren og fik taget et billede med Viktor Fischer, var Sascha Lydik Kornerup-Koch, der på sin Instagram skriver:

»KLASSE!!! Simpelthen klasse af Viktor Fischer at komme forbi og spørge os om kampen samt komme med en "undskyldning" for resultatet.«

KLASSE!!! Simpelthen klasse af Viktor Fischer at komme forbi og spørge os om kampen samt komme med en "undskyldning" for resultatet #fckøbenhavn #sektion12 #viktorfischer#fckfc #fck @fc_kobenhavn @fckfanclub A post shared by Sassy, Satte, Lady S (@saschalyd) on Apr 15, 2018 at 11:15am PDT

BT har prøvet at få en kommentar fra Viktor Fischer, men det er endnu ikke lykkedes. Efter kampen på Brøndby Stadion forklarede han, at nederlaget gjorde ondt. Det var det andet i træk efter sidste weekends nederlag til FC Midtjylland.

»Det er tomt lige nu. Det er rigtig, rigtig tomt,« sagde landsholdsspilleren og tilføjede:

»Vi spiller en kamp i Midtjylland, hvor vi er bedre, synes jeg, men hvor vi taber på nogle dumme fejl. Jeg synes, at Brøndby spiller godt i dag. De spiller god fodbold. De har en plan, og det er gode spillere, som spiller bolden hurtigt. De er gode til at vende med bolden og finde rummene inde på midten. Og man kommer til at løbe meget bagud, hvis man mister bolden, som vi i perioder gør i dag. Vi var lidt for dårlige i nogle situationer til at træffe de rigtige valg,« sagde han og pegede på, at marginalerne er imod holdet for øjeblikket. Som da Robert Skov i anden halvleg ved stillingen 1-0 til udeholdet brændte straffesparket.

»Det er symptomatisk for Brøndby og Midtjylland, som ligger og jagter guld. Og symptomatisk for os, som desværre ikke jagter det samme, som de gør. Men vi fortsætter og kigger fremad mod hver eneste kamp for at forbedre os, og det kommer vi også til at gøre. Vi har allerede forbedret os, selv om vi har tabt to kampe i streg. Vi kigger fremad mod vores nye opgaver og vil løfte os så meget som muligt,« sagde han og forklarede, hvorfor han ikke tog det straffespark, han selv blev tilkendt, da Frederik Rønnow fejede benet væk under ham.

»Jeg havde ondt i foden og lå og fik behandling, og jeg vurderede, at det var lidt for risikabelt at humpe hen til bolden og så se, hvad jeg kunne gøre. Og Robert viser sig som en ung, stærk spiller, som stiller op til den. Han rammer den så på undersiden af overliggeren, og den kunne lige så godt være gået ind. Jeg har stor respekt for, at han tog den bold. Det viser bare, at han er en stærk og god, ung spiller. Han kommer igen. Det er overligger og ud for ham lige for tiden. Han havde et frispark mod Midtjylland, som han også ramte overliggeren på. Det er ærgeligt for ham lige for tiden. Næste gang rammer den overliggeren og går ind, og så kommer han til at vise sine kvaliteter. Jeg synes, det er stærkt, at han stiller op til den.«

På samme måde stillede Viktor Fischer sig til rådighed for en masse skuffede fans, der trods alt fik et smil og et godt minde med hjem.