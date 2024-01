Når FC København spiller en af sæsonens allerstørste kampe den 13. februar mod Manchester City, så kan det blive uden en af klubbens største stjerner.

Tunesiske Elias Achouri, der har været en af FCKs farligste spillere i sæsonen, er nemlig ingen steder at se i FCK-opstarten, da han er rejst mod de afrikanske mesterskaber, hvor Tunesien er spået store chancer for at nå langt.

Og dét kan koste stjernens deltagelse i Champions League-opgøret i februar, da finalen ved de afrikanske mesterskaber spilles få dage før - mens sidste gruppekamp spilles 24. januar.

Men selvom FCK-træner Jacob Neestrup da godt gad at have Achouri til rådighed hele opstarten - og gemmer på en lille 'egoistisk' drøm - så har det aldrig været til overvejelse at holde Achouri i København.

Der bliver ingen dessiner fra Neestrup til Achouri i de første uger af opstarten. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Han kan også risikere ikke at være med i City-kampen. Man vil altid gerne have sine bedste spillere til rådighed, det er klart, men jeg har også respekt for, at der er en vigtig turnering, og at Elias gerne vil gøre det godt for sit landshold.«

»Men lidt egoistisk håber man selvfølgelig, at han er hjemme, så han er til rådighed i den første kompetitive kamp efter træningslejren,« svarer Neestrup, da B.T. spørger ham til fraværet af den 24-årige offensivstjerne, der har leveret fire mål og ni oplæg i en sæson, hvor han har døjet en anelse med fysikken qua en dårlig opstart.

»Vi har haft en fin dialog om det. Elias vil - ligesom mange andre landsholdsspillere - gerne stille op for sit land, og vi har hele tiden været vidende om, at han skulle være afsted.«

»Så jeg kommer aldrig nogensinde til at presse på for at holde en af vores spillere væk fra det. Vi vidste, da vi købte ham i Viborg, at denne slutrunde ville være her - og AFCON betyder meget for afrikanske spillere, ligesom EM og VM betyder meget for os. Det har jeg respekt for,« slår Neestrup fast.

Elias Achouri har lavet fire mål og ni oplæg for FCK i sæsonen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

I stedet kan han altså koncentrere sig om resten af sin FCK-trup, der i den forgangne weekend mødte ind til opstart.

Og her har Neestrup et primært mål for de kommende uger.

»Vi skal blive bedre som hold, vi skal forbedre spillerne og kollektivet. Det har vi haft held til i sommer og i vinter, hvor vi kom ud og vandt en masse fodboldkampe. Det må være målet igen,« siger han og tilføjer, at der blandt andet er fokus på FCK-defensiven, der har vaklet i store dele af sæsonen.

»Vi skal se på de mål, vi har lukket ind, hvor der har været forsvarsspil, vi ikke har været tilfredse med og vi er blevet straffet for hårdt et par gange.«

»Det har vi muligheden for at træne nu, og det skal gerne have en effekt,« siger Neestrup, som ser ind i træningskampe mod blandt andre AGF, Sparta Prag og Rangers, og der venter også en tur til Portugal i februar.

Og den 13. februar åbnes sæsonen mod Manchester City i Parken - med eller uden Elias Achouri.