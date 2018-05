Du kender ham som manden med den ekstreme selvtillid. Men Viktor Fischer er også indehaver af en stor selvkritik.

Han har ellers været FC Københavns helt store profil i dette forår og sat så stort et aftryk på Superligaen, at der allerede bliver diskuteret, hvorvidt han er Superligaens bedste spiller. Men Viktor Fischer er ikke selv tilfreds - endnu.

»Jeg er ikke lige så enig i, hvor godt det er gået, som hele stemningen omkring det. Jeg ser mere kritisk på det. Jeg synes, der er mange ting, der skal forbedres. Jeg tror, at den indstilling kunne være med til, at I synes, det går godt. Det er, at jeg ikke er tilfreds, og jeg ikke kom hjem og forventede, at jeg var den bedste. Jeg har alt muligt at bevise over for mig selv, og så har jeg også et behov for at bevise over for andre, at jeg ikke er færdig med at være en god fodboldspiller, at jeg stadig vil mere og at jeg stadig ønsker en stor karriere for mig selv, selvom det ikke har lignet det de seneste par år,« siger Viktor Fischer.

Foto: Henning Bagger Foto: Henning Bagger

Han er kommet hjem til Danmark og er gået direkte ind i rollen som en form for frelser hos FC København, der havde et problematisk efterår. Men 10 forårssejre af 13 mulige i Superligaen har sendt københavnerne forbi FC Nordsjælland på den vigtige tredjeplads, der giver adgang til Europa League-kvalifikationen.

»Vi havde lige halvanden uge, hvor vi tabte til FC Midtjylland og Brøndby, hvor vi blev hentet to gange på nogle irriterende måder. Men det har vi ikke ladet os slå ud af. Vi har vundet tre kampe siden. Jeg synes, vi står der, hvor vi skal - og også bedre, end man kunne have forventet efter det efterår, som FCK havde,« siger Viktor Fischer, som gerne vil have revanche for FCK-nederlaget på Brøndby Stadion 15. april på et frisparksmål i de døende minutter.

»Vi var fandme trætte af at tage derudefra med intet som helst. Brøndby har jo i år været det bedste hold i ligaen, og derfor er det svært at møde dem. De er bedre end de andre hold. Sådan gælder det også for FC Midtjylland, som det på sin vis er sværere at møde. Sådan skal det også være. Vi ligger nummer tre. Det skal være sådan, at det er sværest at møde Brøndby, næstsværest at møde FC Midtjylland - og så kommer Horsens, haha… Det ved alle,« siger Viktor Fischer.

Søndag skal han og holdkammeraterne forsøge at bevise, at de også er svære at spille imod. Selvom det er blevet til fire nederlag til Brøndby i denne sæson.