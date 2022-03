Der var både drama og stikpiller for alle pengene under og efter kampen mellem AGF og Viborg.

Sidstnævnte fik tildelt et straffespark dybt inde i overtiden, som Jesper Hansen reddede, og dermed sikrede han aarhusianerne et point.

Episoden har siden fået en del opmærksomhed på de sociale medier. Det skyldes, at hjemmeholdets Nicolai Poulsen råbte Younes Bakiz i hovedet, efter sidstnævnte havde brændt straffesparket.

Og det har fået FCK-profilen Kamil Grabara til at stikke til AGF-spilleren. Det gør han i kommentarsporet under et billede, der er blevet delt på Twitter. Et såkaldt screendump fra episoden, hvor Poulsen umiddelbart har sin opmærksomhed rettet mod Bakiz.

'Typisk Nicolai Poulsen. Er chokeret over, han ikke tacklede spilleren i græsset,' lyder den kække besked fra Kamil Grabara, der selv har en fortid i AGF.

Billedet har fået flere til at kritisere Poulsen for at være for usympatisk, og dele af kritikken går også på, han ikke bruger sin energi på at fejre Jesper Hansens redning i stedet.

B.T. har været i kontakt med AGF, der ikke har nogen kommentarer til kritikken.

Det er ikke første gang, Kamil Grabara stikker til en konkurrent eller rival på de sociale medier. Han har tidligere heller ikke været bleg for at gå lidt til FC Midtjylland, hvilket blandt andet var tilfældet, da FCK slog ulvene i Herning 13. marts.