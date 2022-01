Bølgerne gik højt, da AaB og FC København bragede sammen på Aalborg Portland Park i slutningen af november.

I slutminutterne af opgøret valgte FCKs målmand Kamil Grabara nemlig at smadre bolden direkte ud mod AaB-fansene under et spilstop, mens holdkammeraten David Khocholava var kommet til skade efter et sammenstød. Det resulterede i et gult kort.

Men det var ikke det eneste, der skete.

Det viser sig, at en blot 13-årig dreng blev ramt i hovedet af bolden fra den frustrerede FCK-stjerne, og at drengen efterfølgende led af hovedpine som følge af hændelsen.

Det fremgår af Fodboldens Disciplinærinstans kendelse fra opgøret. Det sker under AaBs redegørelse, der blev lavet kort tid efter kampen:

»At FC Københavns målmand i det 86. minut vælger at samle kampbolden op og gå målrettet ned for at sparke bolden efter AaBs fans på Vesttribunen, hvor han rammer en 13-årig tilskuer i hovedet,« skriver Superliga-klubben og fortsætter:

»At AaB efterfølgende har erfaret, at drengen var stærkt rystet over oplevelsen og lider af hovedpine fra sparket, men ved endnu ikke om familien vil forfølge sagen.«

Du kan se hele episoden, hvor Kamil Grabara vælger at sende bolden efter AaB-fansene i videoen øverst i artiklen.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

B.T. har tirsdag derfor været i kontakt med FC Københavns kommunikationschef, Jes Mortensen, der i en sms skriver:

»Jeg har ikke hørt om det før nu, men vi er da kede af, hvis en dreng har fået bolden i hovedet og har det skidt uanset.«

FCKs cheftræner, Jess Thorup, fortalte efter opgøret, at hjemmeholdets fans havde kastet genstande på banen og råbt skældsord efter Kamil Grabara. Det ændrede dog ikke på, at keeperen ifølge Thorup burde have reageret anderledes:

»Jeg lagde godt mærke til, at der var lidt tumult nede i den ene anden på et tidspunkt. Det er klart, at vi skal være de voksne, selvom der sikkert er blevet råbt alle mulige ting efter Kamil Grabara, som han er blevet provokeret af i løbet af kampen,« sagde han blandt andet.

FCKs Nicolai Boilesen var efterfølgende ude med riven mod de AaB-fans, der ifølge ham opførte sig respektløst.

»Selvom man betaler 100 kroner for at komme ind og se fodbold på stadion, så giver det ikke personer ret til at opføre sig som dyr i et bur. De kan ikke bare spytte og kaste ting ind på banen. Og slet ikke, mens David Khocholava og en anden spiller ligger ned efter en duel,« sagde han.

I kendelsen fremgår det også, at der fra AaBs fanafsnit faktisk blev råbt homofobiske tilråb mod en eller flere af FC Københavns spillere. Det fremgår dog ikke, hvorvidt de tilråb fandt sted i situationen med den polske keeper.

Derudover benyttede flere fans sig også af pyroteknik i løbet af kampen. AaB skal derfor betale en bøde på 100.000 kroner, mens FC København slipper med en bøde på 35.000.



FC København vandt opgøret 3-1.