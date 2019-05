Han har været en af sæsonens store profiler. Ja, faktisk den største.

For inden opgøret mod Brøndby, fik Robert Skov papir på, at han er blevet kåret til 'Årets profil' i Superligaen, og han var da også lykkelig, da mesterskabet var i hus efter kampen mod Brøndby.

»Det er så godt.« lød den første reaktion fra offensivprofilen til TV3 Sport.

Og hvor han før har været meget ydmyg, havde han denne gang svært ved at få ordene frem, fordi oplevelsen efter 3-2 sejren hjemme var så stor.

FC København snuppede søndag DM-guldet med en 3-2-sejr på hjemmebane over rivalen Brøndby. Superliga FC København - Brøndby i Parken søndag den 5. maj 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere FC København snuppede søndag DM-guldet med en 3-2-sejr på hjemmebane over rivalen Brøndby. Superliga FC København - Brøndby i Parken søndag den 5. maj 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019) Foto: Liselotte Sabroe

»Det er overvældende. Prøv at se det her. Det er det, vi lever for. Jeg elsker at være en del af denne her klub. Et kæmpe privilegie,« sagde en tydeligt glad Robert Skov.

Han var involveret i en situation i første halvleg, hvor han scorede på straffespark. Men målet skulle egentlig have været annulleret, da han ramte bolden to gange.

Selv fortalte han, at han gled inden afslutningen, men adspurgt om han ramte den to gange, lød svaret:

»Det ved jeg ikke,« sagde Robert Skov, der kalder mesterskabet 'det bedste, han nogensinde har prøvet.'



Og han var selvsagt ikke den eneste lykkelige mand på grønsværen efter opgøret.

»Det var dejligt. En fantastisk følelse. Jeg var med til at vinde et mesterskab i Farum på krykker. I dag er en ægte følelse, det er helt specielt. Det var en vild kamp,« sagde Rasmus Falk med henvisning til, han kæmpede med en skade sidste sæson.

»Det kunne ikke være skrevet bedre. En fantastisk ramme og to gode hold, der gerne vil spille fodbold. Det er rivalerne fra Brøndby, og vi får den til sidst,« lød det fra Rasmus Falk, der scorede kampens afgørende mål. Dermed sendte han guldet til hovedstadsklubben.

Mesterskabet er det 13. af slagsen, FC København har vundet.