OB så længe ud til at have styr på FC København, men det endte med et nederlag på 1-0 hjemme i Odense.

Det skete i en kamp uden det store fyrværkeri. Her er tre ting, vi lærte.

PrOBlemer mod de store

Det går godt for OB. Når modstanderne altså hører til under fynboerne. For Jakob Michelsens hold har været fremragende i foråret, men 6-1-nederlaget i forårspremieren mod FCK og 4-0-nederlaget i pokalen til FC Midtjylland stillede spørgsmålet, om OB også kunne mod de store. OB havde FCK under kontrol i første halvleg, men pludselig gled en ellers fremragende Jeppe Tverskov, og så scorede Dame N’Doye det ene mål, der igen sætter fokus på OB mod de store.

Viktor Fischer ligner ikke sig selv

Han er tilbage fra skade, men Viktor Fischer er langt fra den store Superliga-profil, som han var i efteråret. Mystikken omkring FCKs største stjerne har ligget der med først en klarmelding og så en fridag mod Esbjerg. Et eller andet er i hvert fald ikke helt, hvor det skal være. Det kan sagtens være formen og timingen, men FC København savner i hvert fald den spiller, som er noteret for syv mål og ni assist i sine første 16 kampe. Voldsom chance, han også brændte.

Mere kælder end Kvist

Guillermo Varela blev købt som højre back til at overtage, når Peter Ankersen efter planen skal sælges fra FCK til sommer. Men mod OB startede Varela så på den centrale midtbane. Solbakkens store overraskelse. Det skyldtes dog også skader til Robert Mudrazija, Robert Skov, Pieros Sotiriou og en karantæne til Jonas Wind. Men William Kvist må alligevel sidde og føle sig en anelse overset ude på bænken. Der sidder han 14 måneder endnu, inden kontrakten løber ud.