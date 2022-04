Da Rusland invaderede Ukraine, vidste Viktor Claesson godt, at hans tid i russiske Krasnodar var slut.

Det fortæller den nye FCK-stjerne i et interview med TV3 Sport.

»Moralsk ville jeg ikke sættes i forbindelse med Rusland og støtte sådan et land, når de går ind og starter en krig i Ukraine.«

»Så det føltes som et meget let valg at forlade dem, da jeg fik muligheden,« siger den svenske landsholdsspiller (du kan se hele interviewet øverst i denne artikel).

Derudover havde Claesson også nogle ting i sit privatliv, som betød, at han gerne ville væk hurtigst muligt.

»Det var udfordrende for os personligt, fordi jeg har en kone, som er gravid og skal føde om nogle måneder.«

»Hun var nervøs for, at fødslen skulle gå tidligt i gang, mens vi var i Rusland. Så det var yderligere en stressfaktor de sidste par uger.«

Men Viktor Claesson kunne ikke bare uden videre forlade Krasnodar, der ligger tæt på den ukrainske grænse, fordi luftrummet var blevet lukket på grund af krigen.

Det endte med, at klubben satte ham og konen på en bus til Sochi, hvor de kunne komme på et fly til Istanbul – og herfra videre hjem til Sverige. Selve busturen, der tog syv timer, er dog ikke noget, han husker tilbage på med glæde.

»Det var nogle små kringlede veje. Det var en hård tur. Selvom det er klart, at det er jo ingenting, når man ser på, hvordan folket i Ukraine lider,« siger han og fortsætter:

»Så det er vigtigt at sætte det i perspektiv. Men det var ingen skøn bustur. Det kan jeg sige. Der var børn, som blev køresyge og kastede op, og kvinder, der var gravide, så det var ikke en rar tur.«

Men parret nåede altså hele vejen hjem til Sverige, hvor de trak stikket et par dage, inden de kiggede på mulighederne for Viktor Claesson, som pludselig stod uden klub midt i sæsonen.

Ifølge Claesson viste FCK sig dog hurtigt som det oplagte valg – og det er han kun blevet bekræftet i, efter han skrev kontrakt med hovedstadsklubben i slutningen af marts.

»FC København var det, der føltes klart bedst. Både sportsligt og socialt. Det føles, som om jeg tog den rigtige beslutning,« siger han.

Viktor Claesson debuterede 3. april mod AaB, hvor han blev matchvinder med sin scoring til 1-0.