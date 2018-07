Andreas Bjelland føler sig efterhånden klar til at få nogle flere minutter i FC København-trøjen

Det var lidt af en transferbombe, da det blev offentliggjort, at FC København hentede landsholdsspilleren Andreas Bjelland til klubben. Midtstopperen har dog døjet med skader henover sommeren.

Derfor er det heller ikke blevet til meget spilletid for den tidligere Brentford-spiller. I torsdagens kamp mod KuPS blev han skiftet ind i sidste minut, og i mandagens kamp mod Hobro IK fik han de sidste seks minutter.

Selvom han selvfølgelig er glad for at komme på banen, understreger han dog, at han føler sig klar til at spille en større rolle på holdet.

»Det var fint. Det er altid dejligt lige at komme ind og få lidt minutter. Selvfølgelig ville jeg gerne have spillet nogle flere, men det var dejligt lige at få den debut,« siger Bjelland til TV3 Sport.

Han er dog også klar over, at der måske mangler lidt finpudsning, og indtil videre har han det fint med at komme langsomt i gang.

»Jeg synes jo, at grundformen er der. Det har den været i noget tid. Men det er klart, at jeg mangler noget spiltræning. Og derfor kommer det stille og roligt nu her igennem de her kampe, men forhåbentlig får jeg snart lov til at spille noget mere,« siger Bjelland og fortsætter:

»Fodboldspillere vil altid spille. Jeg føler også, at jeg er klar til at spille. Der er heldigvis nogle kloge hoveder, der sidder og trækker lidt i en, så man ikke gør noget dumt, men jeg føler mig klar. Jeg glæder mig helt vildt til at komme igang med at spille.«

I sidste sæson spillede han 34 kampe for Brentford i den næstbedste engelske fodboldrække.

Denne artikel er leveret af ronaldo.com