FC København lagde afstand til FC Midtjylland i guldkampen, og det var med hjælp af en sprudlende Dame N'Doye.

Angriberen scorede to mål i FCKs 3-0-sejr, og han spillede som en levende Superliga-legende. Det var en af de ting, vi lærte af guldgrabet i Telia Parken.

1. En Dame kan godt være Sir

Det er feje hold, når Dame N’Doye spiller for det ene hold. Det er snydekoder og alt det der. Den senegalesiske angriber var Superligaens bedste i sin storhedstid, men ved I hvad? Han er muligvis endnu bedre nu. 34 år gammel og ikke til at stoppe.

Med sine to mål mod FCM nåede han op på 18 i alt, men det er ikke kun målene, som N’Doye bidrager med. Han vinder dueller, er stensikker i opsspillet samt vigtigste mand i FCK-presset - og så er han sågar essentiel på defensive dødbolde. Sikke et comeback, han har lavet til Superligaen.

2. Guldglans i København

Otte point foran og 18 point at spille om. Hvis FCK-manager Ståle Solbakken smækker ‘Oh happy day’ på anlægget, når han lander derhjemme, kan FC Midtjyllands Kenneth Andersen passende bede til sin egen gud om et lille mirakel. For FC København har taget et kæmpe skridt mod det guld, som stadig står og glinser på Heden.

Nu venter der for FCK en kamp på kunstgræsset i Farum. Her har Solbakken ikke vundet endnu som FCK-træner, men lykkes det mandag, ser det mere end godt ud for københavnerne.

3. Ny bandekrig

Ja, de gjorde det igen hos FCK. Satte banderne så tæt på banen, at langkastende Kian Hansen i det mindste skulle generes lidt i sit tilløb. På den måde kunne en af midtjydernes dødboldstyper måske lukkes ned. Men det var alligevel efter to indkast, at FCM fik deres største chancer i første halvleg.

Enorme muligheder med afslutninger i feltet. Og hvad skete der så i den anden ende? FC København scorede efter to FCM-specialitetet; hjørnespark. Sådan kan en fodboldkamp afgøres på helt ironisk vis.