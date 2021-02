Når FC København og AGF søndag brager sammen i et topopgør i Superligaen, bliver det formentlig ikke med den bedste stemning inde på banen.

Sådan lyder vurderingen i hvert fald fra FCK-stjernen Jonas Wind.

»I kampene mod AGF er der altid god tænding på. Det er to hold, der måske ikke er de bedste venner på banen – der godt kan lide at gå hårdt til den,« siger topscoreren til FCK TV.

»Det gør AGF, og det skal vi også kunne stå imod, ligesom vi kunne sidst i Aarhus, og så bliver det helt sikkert en intens fight, men derefter skal vi også formå at vise, at vi er et bedre fodboldhold,« fortsætter Wind, der har opskriften klar på, hvordan FCK vinder opgøret:

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»Man står fast i duellerne, og det er i hvert fald ikke der, man taber kampen – på intensitet og hårdhed i duellerne. Men så derefter at vise, at de spillere, vi har, er et højere niveau end vores modstandere og så komme ud og vise noget af det flotte offensive bold, vi kan levere. Og så sørge for at være kynisk i begge felter.«

AGF har endnu ikke indkasseret et mål, efter forårssæsonen blev fløjtet i gang, men Jonas Wind føler sig overbevist om, at FCKs stærke offensiv nok skal få skudt David Nielsens tropper i sænk.

»De (AGF, red.) har forsvaret godt i den her måned, må man sige, men vi laver mange kasser. Men jeg er sikker på, at hvis vi kan levere vores gode spil, så selvom de har en god defensiv, så kan de ikke lukke ned for det,« siger Wind.

Før kampen ligger FCK nummer fire med 30 point, mens AGF indtager tredjepladsen med 32 point.

Kampen fløjtes i gang i Parken kl. 16.00, og du kan følge den live her på bt.dk.