FC Københavns spillere, ledelse og trænerstab tog tirsdag den første store konsekvens af corona-krisen.

De går 20 procent ned i løn i foreløbigt de kommende to måneder, og dermed er de altså den første Superliga-klub til at vælge den vej, som flere europæiske klubber allerede har taget.

Flere andre Superliga-klubber har i stedet valgt at gøre brug af regeringens hjælpepakke.

»Det har ikke været en overvejelse for os at hjemsende spillerne,« siger Ståle Solbakken.

Og det er der en grund til, for trepartsaftalen dækker kun op til 23.000 kroner af lønnen om måneden samtidig med, at spillerne ikke længere står til rådighed for klubben.

I FC København, hvor de fleste etablerede førsteholdsspillere tjener 250.000 kroner eller endda en del mere om måneden, vil 20 procents lønnedgang altså betyde en besparelse på 50.000 kroner om måneden. Bare på én spiller.

Derfor bekræfter Ståle Solbakken, at det netop har været en del af overvejelserne, når FC København har kigget på en lønnedgang på 20 procent frem for brug af regeringens hjælpepakker.

I en klub, hvor spillerbudgettet - med alt hvad det indebærer af løn, transfers og mere - lyder på over 150 mio. kroner om året, er 20 procents lønnedgang altså en god hjælp i denne krisetid, som Solbakken endnu ikke ved, hvad får af betydning for FCK, fortæller han.

Har du en fornemmelse af, hvor stor en effekt den her krise kan få på FC København?

»Nej, og det tror jeg ikke, at nogen ved. Bo Rygaard og ejerne arbejder med det, og jeg er informeret hele tiden, og vi har en god dialog. Så kommer jeg med indspil til ledelsen om, hvad jeg synes, fremtiden bringer. Og hvad jeg kan bidrage med,« siger Solbakken, som dog bruger mest tid på noget helt andet.

»Min største opgave sammen med de andre ledere er at tage vare på spillerne. Specielt de udenlandske spillere, som er i et land, der er lukket ned, og som måske har familie i lande, der er endnu hårdere ramte end de nordiske. Derfor er de træningsgrupper på tre og fire spillere faktisk gode i forhold til at få noget socialt. Du laver noget sammen med andre, før du skal ind og ligge under dynen og se episode 254 af en eller anden serie.«

Det er træneren Ståle Solbakken. Men skal sportsdirektøren Ståle Solbakken til at spare?

»Det skal alle vel, tænker jeg. Det er dumt at tage beslutninger nu, for det hele ændrer sig hele tiden. Men lige nu er det overordnede koncernbekymringer, der er for hele Parken Sport & Entertainment. Det er fodbolden en del af. Vi diskuterer, og vi holder hele tiden en åben dialog.«

Men dialogen om økonomi bruger Ståle Solbakken ikke så meget energi på. Han keder sig lidt, når ikke han er en del af FC Københavns små træningsgrupper på træningsanlægget på Jens Jessensvej.

»Det er jo ikke den mest hektiske hverdag, jeg har haft i mit liv. Det er noget andet, når vi ikke spiller kampe, og jeg ikke skal lave de forberedelser - og heller ikke har den spænding. Men samtidig er det ikke så underligt alligevel, for man bliver bombarderet med nyheder, som gør, at selv jeg synes, at fodbold er fuldstændig ligegyldigt.«

»Det er jo så tragisk, hvad der sker overalt. Det går så hurtigt, og man ved ikke, hvad der sker den næste uge eller måned. Udviklingen er rigtig skræmmende. Det bliver lidt irrelevant og meningsløst at sidde og analysere gamle kampe eller snakke fodbold og taktik. Man er lidt skakmat, synes jeg,« siger Ståle Solbakken.