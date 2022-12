Lyt til artiklen

Alle sportsudøvere ved, hvor vigtigt det er med god søvn.

Det gælder også FCK-profilen Isak Bergmann Johannesson, der ufrivilligt har kæmpet med den del.

I et interview med Chess After Dark fortæller islændingen, hvordan han har brugt noget af sin ferie på at blive opereret.

»Jeg har fået en operation i næsen, fordi jeg havde svært ved at trække vejret ordentligt igennem den. Jeg sov dårligt, og det skyldes formentlig, at jeg har søvnapnø,« fortæller islændingen, der i efteråret spillede 15 Superliga-kampe for FCK, og fortsætter:

»Min restitution var ikke god nok, og det var vigtigt for mig, at der blev gjort noget ved det,« siger 19-årige Johanneson, der fortsat holder julefri.

Personer, der lider af søvnapnø, holder typisk pauser i vejrtrækningen, når de sover. Det kan ifølge Rigshospitalet skyldes 'problemer med styring af vejrtrækningen eller tillukning af luftvejene under søvn'.

Det er noget, der forstyrrer søvnen og gør, at man sover dårligere, da man vågner for at 'genvinde' vejrtrækningen.

Noget, der gør, at folk, der lider af søvnapnø, kan være mere trætte i hverdagen, hvilket selvsagt ikke er optimalt – og slet ikke for en sportsmand, hvor hvile og en god nattesøvn er altafgørende.

Derfor var det vigtigt for Isak Bergmann Johanneson at få bugt med problemet, og når han vender tilbage fra ferie sammen med resten af holdet, er planen at vinde det danske mesterskab, slår han fast i podcasten.