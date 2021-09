Luther Singh er endelig på vej tilbage til Danmark oven på problemerne med et pas.

Landsholdsspilleren fra Sydafrika var af den årsag ikke med i weekendens Superliga-kamp mod Randers, og cheftræner Jess Thorup medgav, at der burde have været styr på sagen.

Nu fortæller FC København, at Luther Singh efter næsten en uges forsinkelse endelig lander i Danmark onsdag, men han når ikke at deltage i klubbens Conference League-kamp mod Slovan Bratislava torsdag.

»Forsinkelsen skyldes manglende blanke sider i hans pas til stempler, hvilket det sydafrikanske fodboldforbund blev gjort opmærksom på i begyndelsen af landskampsvinduet. For at Luther kunne rejse retur til Danmark, skulle der udstedes et nyt pas, og visum mv. skulle ligeledes overføres til det nye pas,« skriver FC København.

Luther Singh er på vej tilbage til Danmark. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Luther Singh er på vej tilbage til Danmark. Foto: Mads Claus Rasmussen

Den tilføjer, at klubben ikke har kunnet gøre yderligere for at fremskynde et nyt pas, men skyder på det sydafrikanske forbund:

»Vi er skuffede over, at det sydafrikanske forbund i vores optik ikke har assisteret Luther i et stort nok omfang til at få ham tilbage til København inden for de FIFA-dikterede deadlines.«

»Det har ligeledes været meget frustrerende for Luther selv. Vi tager en yderligere dialog med alle relevante parter, så lignende situationer ikke opstår igen,« siger Daniel Rommedahl, Director of Football Operations and International Affairs.

Dermed vil næste mulige kamp for Luther Singh være weekendens topbrag mod FC Midtjylland.