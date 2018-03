Youssef Toutouh har efter alt at dømme spillet sin sidste kamp for FC København.

Midtbanespilleren har i noget tid været ude i kulden i Ståle Solbakkens FCK-mandskab, og han er nu heller ikke at finde på banen i de resterende kampe i Superligaen.

Øverst i artiklen kan du se højdepuntker fra FCKs seneste kamp i Superligaen.

Det fortæller Youssef Toutouh til BT, der i påsken vil bringe et længere interview med den 25-årige midtbanespiller.

Du regner med, at du har spillet de sidste minutter i FCK-trøjen?

»Det kan man aldrig vide, men som det ser ud nu, så ja. Jeg er ikke i truppen, og der er rigtig mange gode spillere her, og som min situation ser ud lige nu, er jeg ikke en del af FCKs fremtid. Det er noget, jeg også selv har valgt, så det tager jeg stille og roligt,« siger Youssef Toutouh til BT.

FC Københavns Youssef Toutouh fortæller til BT, at han er afklaret med, at han formentlig ikke vil få flere kampe i den hvide trøje. Foto: Mads Claus Rasmussen FC Københavns Youssef Toutouh fortæller til BT, at han er afklaret med, at han formentlig ikke vil få flere kampe i den hvide trøje. Foto: Mads Claus Rasmussen

Toutouh figurerer således heller ikke på den såkaldte A-spillerliste til DBU, som man skal være på, hvis man vil spille Superliga-fodbold. Dermed er den tidligere profil ikke spilleberettiget til Superligaen og kan i stedet kun spille reserveholdskampe.

FCK-træner Ståle Solbakken har da også tidligere fortalt, at Toutouh har tilladelse til at søge andre græsgange, da han ikke er en del af planerne.

Og ifølge Ekstra Bladet har Toutouh allerede afvist svenske IFK Göteborg, der har været meget interesseret i at hente den offensive spiller. Og dét på trods af, at FCK var klar på at slippe ham for et beskedent beløb.

Læs også: Superligabomber ramt af drilsk skade: Nu er der positivt nyt

For bare et år siden var Youssef Toutouh en stor profil i den københavnske storklub, og der var også snak om en plads på landsholdet. Men i denne sæson har han været langt fra det niveau, og han har således ikke spillet Superliga-bold siden midt i november, hvor løverne led et 0-3-nederlag til Sønderjyske.

Mulighederne er dog ved at være få for midtbanespilleren. Der er nemlig ikke mange transfervinduer, der stadig er åbent, og den 4. april lukker det også i både Sverige og Norge.

Youssef Toutouh har spillet 171 kampe i FCK-trøjen og har kontraktudløb til sommer.

FØLG MED PÅ BT.DK, NÅR VI I PÅSKEN BRINGER ET STORT INTERVIEW MED YOUSSEF TOUTOUH.