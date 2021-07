FC København indledte søndag eftermiddag Superliga-sæsonen, men fik langt fra den optimale start på guldjagten, da Aab gæstede Parken.

Efter en rodet første halvleg blev der ellers skruet godt og grundigt op for intensiteten i anden halveg, men særligt én situation bragte favoritterne i problemer.

72 minutter inde i opgør kom den ellers så rutinerede Nicolai Boilesen alt for voldsomt ind i en tackling på Mathias Ross, der vred sig i smerte med det samme. Kort efter fandt dommer Mads Kristoffer Kristoffersen så det røde kort frem.

Efter opgøret var FC København-backen derfor heller ikke bleg for at erkende, at udvisningen var dyr for FC København, der på det tidspunkt jagtede en scoring til 3-2.

»Det er super belastende. To røde kort på tre måneder er ikke godt nok. Den for tre måneder siden (mod FC Nordsjælland, red.) var måske dummere end denne her. Min intention her var ikke, at jeg skulle sparke igennem, og så kommer det til at se voldsommere ud,« forklarede Boilesen til Canal 9.

»Jeg giver ham (dommeren, red.) muligheden. Jeg skulle måske have trukket benet endnu mere i sidste moment. Det er ikke super, når der er 20 minutter tilbage, og vi skulle have vundet denne kamp,« fortsatte han.

I sidste sæson var der særlig meget fokus på FC Københavns defensiv, der havde store problemer, og det så ud til at fortsætte i sæsonpremieren.

Alligevel synes Nicolai Boilesen ikke, at det ligefrem sejler i københavnernes defensiv, selvom de lukkede to mål ind og måtte nøjes med et enkelt point.

»Vi ved godt, der er ekstra bevågenhed på vores defensiv i forhold til sidste sæson, men igen, så synes jeg ikke, de vader i chancer inden det røde kort. Men jeg synes ikke, at vi sejler rundt. Men selvfølgelig skal vi ikke lukke to mål ind på hjemmebane. Det er ikke godt nok.«

